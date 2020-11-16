遭釘牌可立教師主修英文獲安排兼教常識　小學校長：兼教情況常見

嗇色園主辦可立小學一名教師因涉教錯小二常識科的鴉片戰爭內容，以及其造紙術「防止動物絕種」論，遭教育局「釘牌」取消教師資格。涉事教師陳Sir（化名）今日（16日）首度現身解釋事件的來龍去脈，他指本身主修英文，常識科只屬於兼教科目，直認歷史知識貧乏。 事實上，政府於2004年的教師節宣佈由05學年起，小學分階段先後在英數中三科實行「專科專教」；有資深小學校長指，現時的「專科」並不只限於三科主科，一些術科亦屬「專科專教」類型，如體育、美術、音樂等，惟常識科不時屬兼教類別，情況常見。

陳Sir於2019年7月獲可立小學聘任時，時任校長因陳sir主修英文科及持有資訊科技相關資歷，表示會安排他任教英文科及電腦科，而當時未有打算安排他教常識科。

至8月新校長上任，校長於開學前告知他要兼教常識科。於是陳Sir於2019年9月，以合約教師（臨時職位）入職，擔任四年級班主任，主要任教該班英文科；同時任教二年級英文科和常識科，以及五年級常識科，而在常識科的職責上，學校註明是「常識科見習」。

遭釘牌可立教師認歷史知識貧乏致歉 失夢想職業感迷惘 不捨學生

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陳Sir主修英文科，卻被要求兼教常識科，與現時的「專科」並不只限於三科主科有關。資深小學校長賴子文指，一些術科亦屬「專科專教」類型，如體育、美術、音樂等，惟常識科不時屬兼教類別，情況常見。

無其他術科專長老師 往往獲安排兼教其他科目

他指，現時在中文、英文、體育、普通話等在課程中屬必修科目範疇，會以專科專教形式進行，其中普通話及英文均由有基準資格老師教授；而常識科一般會以沒有術科主科的老師教授，即如老師若教授中、英、數，但沒有其他專長術科，會安排兼教常識科，主要因為工作分配上同工同酬。

「一星期若有20多節課，僅一教科不夠堂」，他指若老師只有主科而沒有術科如體育、美術、音樂，很大機會會安排兼教常識，「如中文科，若安排3班中文，而又要批改作文會十分吃力，因此會教兩班中文，再作其他安排」;他又指，現時老師學位化後，有不少老師均有主修科目，同樣亦會按其主修科目，再作安排兼教其他科目。