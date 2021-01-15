天氣凍來貨變少　蔬菜漲價菜芯貴近3成　有款貴菜每斤賣80元

近日天氣寒冷，新界有菜園甚至出現植物結霜的情況，令蔬菜的來貨數量變小，價格亦於近日出現上升趨勢。記者今日（15日）到九龍城街市視察，發現眾多蔬菜中，以菜芯的升幅最大，由每斤15元升至20元，而打邊爐最常見的豆杯，每斤價格則由60元至80元不等。

九龍城街市有記菜檔販賣蔬菜的陳太指出豆杯貴是因為天氣一凍就會少。（馬煒傑攝）

近日天氣寒冷，新界有菜園更出現農作物結霜的情況，令本地農作物供應下降，昨日（14日）長沙灣蔬菜批發市場的48種葉菜當中，大部份蔬菜中上平均批發價均較過去一週高，而街市蔬菜價格於近日亦有上升。

記者今日（15日）到九龍城街市視察蔬菜的市價，發現眾多蔬菜當中，以菜芯以及豆杯的升幅最大，有菜檔菜芯價格由每斤15元加至20元，升幅超過三成；而豆杯價格則由每斤60元至80元不等，大約加價10至20元。

於九龍城街市有記菜檔工作的陳太太表示，近日蔬菜來貨價格上升，而當中以菜芯、豆苗及豆杯最為明顯，主要都是因為「來貨少」。她以豆杯為例，批發市場的平均價格由42.8元升至47.3元，而有記的豆杯較過往貴十多元，賣70元一斤。她指出，豆杯貴是因為天氣一凍，供應量就會少。陳太建議，如市民想打邊爐，推薦轉買豆苗，而豆苗的價格及升幅都較豆杯少，僅加價數元，售價為每斤40元；而另一個價格升幅較明顯的是菜芯，較以往貴兩蚊，而其他的蔬菜價格則未有太大改變。

同樣於九龍城菜檔工作的柯太太，則未有將豆杯的價格調升太多，賣60元一斤。她解釋，因為九龍城街市平日人流較少，而大部分時間市民購買豆苗或豆杯，都為打邊爐，星期一至五較少人打邊爐，豆苗或豆杯銷情較差，所以不敢再加價；而較為常吃的菜芯，價格則由每斤15元加價至20元，加幅超過三成。

而同樣位於九龍城街市明園菜檔亦同樣表示，近日各樣蔬菜的來貨價格都較以往貴，而本地菜的價格升幅較內地菜高，原因是本地蔬菜本身產量少，加上天氣凍令產量更低，所以價格自然上升更多。她們又解釋，雖然來貨價格上升，但菜販盡量不加價，除豆杯售40元半斤外，其他菜如生菜、茼蒿及西洋菜等都沒有太大升幅。