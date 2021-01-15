強制檢測大廈｜碧街15至27A上榜　喉管疑生草　地產指單位多劏房

油麻地再有樓宇現確診個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（15日)公布再多兩幢大廈列強制檢測名單，其中碧街15至27A樓宇，之前有一個單位兩住戶確診，今日再新增兩個單位各有一人確診，三個涉事單位屬不同號數。 有居民表示，未有留意新聞，不知道大廈有確診個案，亦未有收到任何通知需要做強制檢測，但因為育有兩兒子，故出入都感到擔心。記者現場視察，發現多處外牆有草生長，當中有疑是由喉管長出，未知是否有爆裂滲漏。

碧街15至27A樓宇有3個單位有人確診，所有住客需強制檢測。（張浩維攝）

位於碧街15至27A出現確診個案，大門未有張貼任何關於確診個案的公告，有附近地產公司的員工透露，大廈內不少為劏房單位，水喉亦經常漏水。記者在現場所見，有單位的水管疑似生草及出現鏽跡。

碧街15至27A樓宇須強制檢測，樓宇為唐樓，居民稱要靠住戶自己清潔公共地方。（張浩維攝）

居民透露大廈多為劏房單位 憂感染風險

居大廈任職晚更保安的李先生直言「真係唔知（有人確診）」，他認為強制檢測亦是 「應該嘅」，不會感到麻煩，又指「做咗好啲」。他又透露，大廈內有不少為劏房，自己亦同樣居一戶劏四戶的劏房單位，對於劏房有不少住戶一同居住，他就指對傳播風險感到憂心，「希望盡快全部做檢測」。

居民：要靠住戶自己清潔公共地方

近期有大廈因喉管及排污渠傳播病毒，李先生就指現居的大廈喉管沒有出現異味的情況，自己單位亦有獨立廚廁，不過就指喉管已經源用多年，「（如果有）維修當然更好，但未見有漏氣情況。」他又透露，因為大廈為唐樓，公共地方亦要靠住戶自己打理清潔，認為衛生程度「差啲」，雖然有人會定時倒垃圾，倒「但都唔係好乾淨企理」。

住戶王女士表示，未有留意新聞，不知道大廈有確診個案，亦未有收到任何通知需要做強制檢測。（曾凱欣攝)

李先生透露，大廈內不少為劏房，自己亦同樣居一戶劏四戶的劏房單位。（曾凱欣攝）

住戶不知有人確診 育兩兒子出入亦感擔心

住戶王女士表示，未有留意新聞，不知道大廈有確診個案，亦未有收到任何通知需要做強制檢測。不過，她表示對於大廈有人確診感到擔心，「因為有兩個小朋友！」至於該區有多棟大廈同樣需要強制檢測，她就指日常已盡量減少外出，最多只是帶兒子到補習社補習，「我哋都好少出嚟喇。」