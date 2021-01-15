廟街疫區｜疫情通告僅用中英文　少數族裔稱難明　近半人難知疫情

油麻地新填地街20至26號門牌唐樓連日來多人染疫，政府今日宣布在佐敦及油麻地實施地區檢測。不過有區內少數族裔指，過往有關疫情的官方資訊不流通，大多以中文或英文發布，南亞裔人士並不理解內容。 有區議員促政府加強與少數族裔溝通，例如印製尼泊爾語等通告，令街坊得悉強制檢測新措施，亦建議在區內增設檢測站疏導人流。

油尖旺區疫情持續爆發，政府宣布，佐敦道、彌敦道、甘肅街及渡船街的指定範圍內，若有樓宇出現確診個案，所有居民需強制檢測。約20幢大廈明日（16日）起須強制檢測，相關居民要於3天內參與檢測。

有居於指定範圍的市民溫女士表示，不會抗拒政府實施小區檢測，但認為作用不大，「如果我檢測完，又遇到一個有事，檢測都無用。」她指，今早所居住大廈有確診個案，未有感到太擔心，但會注重個人防疫，今日首次戴手套外出，以防接觸公共地方。

街坊批地區檢測遲 嘲諷已習慣

居於甘肅街附近李先生指，其大廈雖然有確診者，但因不屬指定範圍，暫時無需要強制檢測。李指，若區內無確診者的大廈，都要納入強檢範圍，擔心會對防疫部門造成負擔。被問到地區檢測措拖是否太遲實施，李說：「政府反應慢，已習慣。」

少數族裔批官方疫情資訊多用中、英文 族群大多不明白內容

居於廣東道504至512大廈的印度裔居民Aditya表示，對油尖旺區疫情急增不意外，區內街坊未有嚴肅看待疫情，個人防疫意識鬆懈，而且部份地方衛生環境惡劣，增加社區傳播風險。他續指，官方疫情資訊大多以中文或英文發布，但南亞裔人士並非以英文為母語，未必理解內容，中文能力亦欠佳，估計只有一半人掌握疫情發展。

尼泊爾聯會主席Rana Ray則指，有不少尼泊爾人聚居油尖旺區，但有部分人不明白何謂強制檢測，期望當局以尼泊爾文加強宣傳，以助族群檢測。

多名泛民油尖旺區議會見傳媒，交代區內疫情。（胡家欣攝）

油尖旺區議員陳嘉朗批評，過往有強制檢測大廈，即使有一半居民為南亞裔，港府也僅發出中、英文通告，甚至未有通告，令少數族裔難獲取資訊，促政府加強溝通。

油尖旺區議會副主席余德寶建議，區內確診數字急升，政府應盡快找出源頭，又建議政府除在官涌體育館增設檢測站，亦可選址於佐敦炮台街多元文化活動中心設站，既可分流，亦位處強檢指定範圍內，方便區內街坊檢測。

有區議員建議，政府可選址佐敦炮台街多元安排活動中心作為檢測站，方便區內街坊檢測。（胡家欣攝）

另一油尖旺區議員李傲然則建議，安排政府專家巡視區內環境，以助找出疫情根源，同時安排食環署人員加強區內清潔。他又認為，若本港未全面「封關」，地區檢測新措施僅「斬腳趾避沙蟲」。