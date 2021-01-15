廟街疫區｜近兩周區內26樓宇有居民中招　料住戶須強檢（附表）

「廟街疫區」持續爆疫，政府首度推出小區強制檢測，食物及衞生局局長陳肇始今日（15日）宣布，由於該區域有患者居住的大廈環境擠迫，衛生不理想，社區感染風險較高，決定在東至彌敦道、北至甘肅街、西至渡船街、南至佐敦道一帶，進行小區強制檢測，涉及約20幢樓宇。 記者翻查衞生防護中心資料，近兩周「廟街疫區」內有26幢大廈有居民染疫，除了新填地街26號唐樓錄得18宗外，廣東道577號也已有7宗。

政府宣布在東至彌敦道、北至甘肅街、西至渡船街、南至佐敦道一帶，進行小區強制檢測，涉及約20處地方。（黃舒慧攝）

檢疫令適用於爆疫的廟街疫區小區，一有居民確診，全幢需檢疫。（香港01製圖）

▼政府向「廟街疫區」發出強制檢測令▼

區內近兩周共計有63宗確診個案

根據衞生防護中心資料，過去14天在上述區域內有26處地點錄得1宗或以上確診個案，至少63宗確診個案。其中涉及地盤群組的有13幢大廈，佔26處地點的一半，包括9宗個案屬於將軍澳藍田隧道地盤群組，位於範圍以外的長樂街28號和怡齡閣分別各有一宗相關個案。

另外，中九龍幹線群組有15宗個案在區域以內，有2名患者居於範圍以外的碧街19號。政府今天公布中九龍幹線群組再多4人確診，碧街15至27A被納入強制檢測名單。

陳肇始指，民政事務總署、油尖旺民政事務處將會派員到大廈，安排居民前往當局在官涌體育館設立的流動採樣站、區內採樣車，或梁顯利油麻地社區檢測中心檢測。

▼「廟街疫區」疫廈情況（截至1月13日）▼