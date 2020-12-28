師訓課程資歷難分　教育局：同校同名資歷未必一致　會與大學溝通

香港大學教育學院教育學士及社會科學學士畢業生陳老師（化名），畢業後才獲資助小學聘用，上任數月後才發現其資歷不含小學師訓，與港大聲稱可任職小學教師的說法有差異，令他面臨教育局追回合約期內合共20萬元的全數薪金。 有小學校長解釋，以往沒小學師訓資歷，惟具備中學師訓者可任職小學教師，只是薪金會略低，而在教育局推行全面學位化後，申請人除了本地學士學位，必須持小學師訓資格。 教育局表示，具備自我評審資格的院校，可開辦不同程度的師資訓練課程，即使是同校、同名的課程，亦可能因學員揀選不同選修科或其他因素，最終有不同師訓資歷，而教育局會就學歷證明文件上列明師資訓練事宜，與本地大學溝通。

教育局2019/20學年起，在公營中小學推行教師全面學位化。圖片只屬配相，圖中人物與報道內容無關。（資料圖片／盧翊銘攝）

港府2018《施政報告》中宣布，2019/20學年起推行教師職位全面學位化，此後新入職成為資助學校核准編制內的教師（常額教師），必須具學士資歷及學位教師入職條件，即如畢業生希望成為小學教師，其學歷須等同學位教師教育文憑（小學）的師資訓練資歷。

自全面推行學位化後 小學聘用老師要求較以往嚴謹



將軍澳循道衛理小學校長林德育表示，以往持有中學師訓資格者，可到小學任職，只是薪金點會被略為調低，但教育局推行全面學位化後，小學聘用老師要求較以往嚴謹，申請人除了本地學士學位，必須持小學師訓資格，學校需要把關。

將軍澳循道衛理小學校長林德育指，教育局推行全面學位化後，小學聘用老師要求較以往嚴謹，申請人除了本地學士學位，必須持小學師訓資格。（資料圖片）

林德育舉例指，聘新老師時會留意求職者的畢業證書有否列明「小學」二字，又或是否持有「教師教育文憑（小學）」，若未有清楚列明，他會致電教育局薪金核實小組查詢，又或向老師畢業院校查詢其師訓資格。

對於有港大教育學院畢業生，讀畢五年課程，且曾在中學實習，卻在入職助理小學學位教師數月後，才被教育局發現其資歷不符，須交還接近20萬元，等同該老師任職期內的全數薪金。



學界指讀畢課程後 遭質疑資格情況不少

有不願具名的資助小學校長透露，教育局推行全面學位化以來，不少學校都出現類似問題，老師在工作後被追討薪金，令學校成為「磨心」，但由於教育局使用公帑支薪，一般難以協調，加上近年留意到不少大學推出的教育課程沒具備師訓資格，故他正式聘用新教師前，會留意求職者有否小學教育文憑，又或有文件證明其持有學位具備教育局認可、與教育文憑（小學）同等資歷。

他又提醒，學界重視實習，一般沒包含小學實習的課程，即使五年制，亦難獲小學師訓資格。

香港大學教育學院回覆指稱，「（教育學士及社會科學學士）課程旨在為就讀學生提供中學教師培訓」，惟又表示「畢業生可申請於中學或小學任教」。（資料圖片）

教育局：同校同名課程學生可享不同資歷 將與大學就師訓溝通

2019年3月及2020年6月分別兩次以書面方式與港大教育學院溝通，獲校方函中確認該學位只包含中學教育程度的師資訓練。至於會否公開有師訓資歷的認可課程名單？教育局稱，具備自我評審資格院校可開辦不同程度的師資訓練課程，即使是同校開辦、同名的師資訓練課程，亦可能因學員揀選不同選修科或其他因素，最終有不同師訓資歷，故為免公眾混淆，教育局不會輯錄各院校的師訓課程。但教育局表示，會就學歷證明文件上列明師資訓練事宜，與本地大學溝通。

海關回覆表示，2016年至上月底，成功檢控8宗教育機構違反《商品說明條例》的案件。（資料圖片）

《商品說明條例》只有3年時限 未畢業已無法追究

事主陳老師透露，曾向海關查詢可否循違反《商品說明條例》跟進，卻被告知條例設有3年時限，且由犯罪日起計算，故難循法律途徑跟進，「我讀都要5年才畢業，即時限已過。」

海關回覆表示，不宜就個別舉報或個案作出評論。而2016年1月至今年11月底，海關成功檢控了8宗教育機構違反《商品說明條例》的案件，涉案公司分別被判罰款3,000至48,000元，涉案人士被判處180至200小時社會服務令，並需向受害人賠償21,994至69,380元。