限聚令｜貝澳私人營地八人一營「無皇管」　大律師指存灰色地帶

疫情下市民無法外遊，限聚令規管雖蔓延至酒店客房，打擊Staycation群組聚集，不過有市民轉戰露營假期。《香港01》去年曾揭有度假營在貝澳濕地上違規興建，至今仍如常營業。近期該營地在限聚令下，仍然以4至8人一營作招徠，惹違限聚要求的質疑。職員強調，該處屬私人土地，不受限聚令規管，也未曾有人巡查。 翻查資料，該營地沒有申請旅館牌照。至於有否違反限聚令？警方回覆查詢時僅稱，曾派員到場巡視及按實際情況作勸籲及跟進，但沒有發出定額罰款通知書或檢控。 有大律師指，私人地方是否受限聚令規管存在灰色地帶，令執法困難。

新冠肺炎疫情持續，政府二人限聚令及社交距離措施未放寬，但不少港人仍希望本地遊鬆一鬆。《香港01》發現，位於貝澳的「貝浪營舍」仍有提供4人、6人及8人一營的營地供市民預約。網上預約資料顯示，接近周末的不少日子更爆滿。

根據網站資料，該營舍共有5個「休閒區」，每晚收費1,800元至3,200元不等，提供2人至8人的BBQ套餐，價錢介乎420元至1,280元，並設有獨立洗手間。記者曾以顧客身份向職員查詢，職員表明該處屬私人營地，不受政府限聚令限制，強調「不是酒店、是真正私人土地」，並指過去未曾有人巡查。職員又指，4人及8人營地相鄰，不少市民選擇各預約一個，變相形成可供12人聚會的大區。從網上圖片可見，營地吸引不少家庭客光顧。

貝浪營舍雖提供住宿，但翻查民政事務總署牌照事務處的持牌旅館資料，未能找到貝浪營舍的相關登記。民政事務總署回覆查詢時，沒正面回應曾否巡查上址，只稱如接獲任何懷疑無牌經營旅館的舉報，牌照事務處會在8個工作天內巡查，如有足夠證據證明涉及無牌經營旅館，會採取檢控行動。

「私人地方」的限聚規管存灰色地帶

食物及衞生局則回覆指，倘若場地內的任何房間可供租用舉行社交聚會之用，有關處所有機會符合「派對房間」的定義而必須關閉；倘若有關場地符合「酒店或賓館」的定義，須遵守第599F章下適用指示，包括每個出租單位不得超過4人，但仍視乎具體情況和營運模式。

食衞局發言人續指，即使該場所並非599F章下所規管的場所，但容許公眾人士或部分公眾人士，可不時在繳費或不繳費下進入，則符合公眾地方的定義，第599G章中有關羣組聚集的規定亦會適用。

至於涉事營地曾否觸犯限聚令，警方稱，過去半年接獲一宗投訴，接報後曾派員到場巡視，及按實際情況作出勸籲及跟進，其間並沒有發出定額罰款通知書或檢控。

大律師陸偉雄表示，私人地方是否受限聚令規管存在灰色地帶。他解釋，若土地屬私人擁有，而市民需要付費才能進入，非自由進出，處所一般不會視為公眾地方。陸認為，當局要針對有關場所執法較困難；反之，停泊在公眾地方的露營車及紮營，則仍受限聚規例規管。

被「釘契」仍如常經營

此外，貝浪營舍去年被揭違規興建，至今仍如常經營。地政總署表示，離島地政處去年年中，曾向土地業權人發警告信，要求在限期前糾正違契事項，但未獲糾正。處方已將警告信送交土地註冊處在有關地段下註冊（俗稱「釘契」)，並會保留採取進一步執行契約條款的權利。《香港01》就懷疑違規問題，曾向貝浪營舍查詢，截稿前未獲回覆。

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