兩日溫差達8度　明晚急轉冷最低13度　寒冷天氣持續至下周二

近日本港氣溫回暖，天文台料今日（16日）最高氣溫達攝氏21度。不過市民要暫別和暖日子，再迎來寒冷天氣。根據天文台最新天氣預測，明日（17日）晚上將顯著轉冷，最低氣溫料降至攝氏13度，今、明兩日溫差達8度。而寒冷天氣將持續至下周二（19日）。

根據最新的天氣預測，周日（18日）最低氣溫為攝氏13度。（資料圖片／梁鵬威攝）

天文台於早上錄得攝氏19.8度，而預測最高氣溫更高達攝氏21度。天文台指，今日大致天晴及乾燥，日間部分地區能見度較低，吹和緩東風，日間稍後風勢逐漸增強。而中國東南部的氣壓正在上升，預料一股冬季季候風會在今日稍後抵達廣東沿岸並逐漸增強。天文台預測，未來2至3日大致天晴，明晚將顯著轉冷，周一及周二早上仍然寒冷，預測最低氣溫為11度至12度。下周中後期，氣溫略為回升及有雨。

天文台最新9天天氣預測。（天文台網站截圖）

▼1.9「港版輕井澤」粉嶺流水響人頭湧湧▼

+ 26 + 26 + 26

根據天文台最新天氣預測，明日最低氣溫雖輕微調升1度，料會降至攝氏13度，不過仍然較今日的最高氣溫相差多達8度；而明日最高氣溫則為17度。天文台預料，下周一（18日）最為最凍，最低氣溫只有11度，最高氣溫亦只有攝氏16度，下周二將會繼續寒冷。

下周三氣溫雖略為回升至14至17度，但將有雨，而雨天持續至下周六。天文台預測，要到1月24日才有陽光，而1月25日氣溫將升至攝氏15至19度。