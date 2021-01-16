新冠疫苗｜政府將增設臨床專家委員會　審視接種後嚴重及死亡個案

挪威有23人接種德國BioNTech的新冠疫苗後死亡，當中13人經解剖後發現死因或與疫苗有關。香港疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫院管理局前行政總裁梁栢賢表示，近日小組拍板決定成立一個新的委員會，去處理港人接種疫苗後嚴重不良反應及死亡個案。 該「臨床專家委員會」將會評估情況是否與注射疫苗有關，涵蓋範疇包括孕婦流產、吉巴氏症、死亡等情況，如專家認為事故與疫苗有關，或可即時叫停接種計劃。此外，香港大學內科學系臨床教授孔繁毅稱，計劃在每個市民接種疫苗後，都邀請他們填寫日誌，紀錄接種後的反應。

梁栢賢表示，政府將成立一個「臨床專家委員會」，去處理港人接種疫苗後嚴重不良反應及死亡個案。（資料圖片／盧翊銘攝）

梁栢賢稱，疫苗注射定會有不良反應或嚴重併發症個案，新成立的「臨床專家委員會」就可負責處理這些個案，例如若有市民出現吉巴氏症、有孕婦流產，或有集體個案，「好多人打完同一批次疫苗有同一問題」，該委員會就可按基線數據、專家臨床評估及文獻資料，去檢視情況是否與注射疫苗有關，包括每年有多少長者或院舍長者去世、有多少人患上吉巴氏症、橫貫性脊髓炎等「基線數據」，「睇下（疫苗接種後）會唔會多咗。」

例如專家認為事故與疫苗有關，或可即時要求停止為市民注射

他稱，新成立的委員會可以即時處理有關的個案，例如專家認為事故與疫苗有關，或可即時要求停止為市民注射某一批次的疫苗。若專家評估後認為不良反應與疫苗有關，市民是否可以獲得政府的保障基金賠償？他稱相信兩者有關連，但仍需政府研究如何處理，「有啲個案亦可能唔使委員會去評估先有賠償。」

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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梁栢賢續指，該委員會會由衞生署統籌，會採取雙主席制，由大學醫學院及醫院管理局代表擔任，成員人數未定，相信會包括傳染病科、腦科專家，也可因應事故性質再邀請不同專家加入，「如果多咗流產個案，都可以再搵婦產科醫生，或者另開小組。」當委員會收到市民通報或醫管局呈報的個案後，就可開始審視。

孔繁毅相信，如發現有嚴重副作用的問題，或有集體事故，有可能要暫停接種疫苗計劃。 （資料圖片／黃舒慧攝）

孔繁毅：邀請市民填寫日誌 紀錄接種後的反應

疫苗顧問專家委員會成員、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅在港台節目《星期六問責》就稱，計劃在每個市民接種疫苗後，都邀請他填寫一份日誌，紀錄接種後的反應，該日誌可以是電子或非電子形式，方便他紀錄自己有無針口痛、發燒、入院等情況，專家就可根據這些數據去分析，了解不同年齡、群組的反應。

新成立的臨床專家委員會會評估該種情況是否與疫苗有關，是否副作用誘發長期病，他相信如發現有嚴重副作用的問題，或有集體事故，有可能要暫停接種計劃，直到有專家報告。而政府也會向市民公布、向藥廠反映這些事故。

至於該委員會的組成，孔繁毅稱，預料會有不同專科的臨床醫生、科學家、藥劑師、其他社會人士，當中包括內科、感染及免疫科、血液科醫生。