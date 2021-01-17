廟街金威大廈接連確診　知情者指患者家人未送檢　已外出工作

新冠肺炎疫情持續，廟街再有大廈出現確診個案，位於「指定範圍」內的油麻地金威廣場、吳松街金寶大廈、新填地街45A號、佐敦統一大廈B座分別各有一名患者染疫，有可能被列入強制檢測大廈名單。 《香港01》記者今早到場視察，有知情居民透露，金威廣場上月已有一名確診者，但衞生署未有將家人送往檢疫，患者家人其後確診，今次確診者的家人同樣未被送往檢疫，一家人昨晚及今晨已外出工作。知情者又稱，大廈至今未有聘請消毒公司消毒，僅由保安員及清潔工人簡單清洗，擔心大廈出現大爆發。

居民指最新患者為尼泊爾人 間中到金威廣場

金威廣場今早陸續有居民外出自行做檢測，現場人士透露，大廈上月有一名患者確診，她在區內工作，惟衞生署遲遲未將患者家人送往檢疫，最終再多一名家庭成員中招；而近日確診的患者是一名尼泊爾裔港人，他曾在附近垃圾站做清潔工作，間中到上址探望家人，其家人昨晚仍有外出上班，至今早還未被送往檢疫，居民擔心大廈再有確診。

現場人士指，大廈未有聘請消毒公司人員消毒，僅由保安員及清潔工簡單消毒，批評法團及管理公司草菅人命，「法團嫌貴唔肯畀錢」，令居民人心惶惶。

尼泊爾人Shabbirl稱，疫情持續一年，他都沒有大礙，認為自己十分強壯，並不擔心。（盧翊銘攝）

▼1月17日 「廟街疫區」增4幢強制檢測大廈▼

+ 4 + 4 + 4

至於佐敦統一大廈B座，大廈分為左右兩翼，設有兩個出入口，除了天台其他樓層並不互通。尼泊爾人Peep表示，區內疫情嚴重，他已做過檢測，時刻佩戴口罩，會勤消毒。尼泊爾人Shabbirl就稱，疫情持續一年，他都沒有大礙，認為自己十分強壯，並不擔心。

到上址探望母人親的李女士稱，大廈的衞生環境不算清潔，但起碼「未聞到臭」，由於十分擔心母親健康，會立即去做檢測，並勤加消毒。