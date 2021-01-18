指定酒店｜第二輪僅提供1萬間房　房價500元以下酒店增至11間

本港疫情持續，港府早前發出酒店強制檢疫令，海外抵港人士須在指定酒店強制檢疫21天，共有36間酒店參與「指定檢疫酒店計劃」提供服務。負責統籌的公務員事務局局長聶德權今(18日)表示，估計短期到港人士將會下降，第二輪計劃將會由1.2萬間房間調低至1萬間，提供服務的酒店將會維持36間，但其中4間酒店屬於新加入。 他又提到，可供選擇的房價較低酒店將會增加，500元以下共有11間，房間數目增一倍至超過2800間，佔第二輪酒店提供房間總數27%。翻查資料顯示，4間新酒店分別位於荃灣及油麻地的香港遠東絲麗酒店，觀塘愛得甫酒店，以及香港仔奧華ꞏ時尚精品酒店。不過，房價最低廉的奧斯酒店，則退出計劃。

聶德權今日交代第二輪指定檢疫酒店最新安排。(余俊亮攝)

檢疫酒店計劃推出近一個月 入住率近60%



聶德權表示，指定檢疫酒店計劃是外防輸入重要措施，有效避免旅客於檢疫期間與本地人士接觸。他提到，計劃於去年12月22日全面實施，首批共有36間酒店，合共提供12000間房間。合約期將於下月19日完結，首輪檢疫酒店計劃推出近一個月運作暢順，他提到，酒店累計入住數字共9600，最新入住率接近60%。



至於第二輪計劃安排方面，他提到，當局已向2500間酒店發信邀請，共收到逾70間酒店申請，他指，此輪較多低價酒店申請，當局評估的先決條件須符合衛生署防疫要求，其他考慮因素則包括房價，首輪合約期表現等。

現時海外入境人士，須強制入住指定酒店檢疫21天。(資料圖片)

首輪指定酒店有32繼續參與 另有4間新加入

聶德權表示，政府收緊檢疫期至21日，加上禁止海外人士從英國及南非來港，估計短期內來港人數稍為下降，調低需要房間數目至一萬間。他續指，新一輪酒店已準備就緒，仍維持36間指定酒店，其中有32間屬首批指定酒店，另有4間酒店新加入。合約期同為60天，由2月20日至4月20日。

位於油麻地的香港海景絲麗酒店，是新加入酒店，單人房房價是480元，雙人房則為600元，共提供268間房間，酒店表明，會提供送遞服務。(油麻地香港遠東絲麗酒店圖片)

房價500元以下酒店房間數佔27%



他續指，因應市場對不同房價酒店有不同要求，故增加房價較低酒店，500元或以下由7間增至11間，房間數目增一倍至超過2800間，佔第二輪酒店提供房間總數27%；至於房價1000元或以下則佔83%。



翻查資料顯示，新增的4間酒店包括觀塘愛得甫酒店、香港仔奧華ꞏ時尚精品酒店．南岸、位於荃灣的香港遠東絲麗酒店，以及位於油麻地的香港遠東絲麗酒店。名單請按此。



至於退出今次計劃的酒店，則分別是位於西營盤德輔道西的頤庭酒店、奧斯酒店、奧華行旅．香港仔，以及位於尖沙咀的帝樂文娜公館。其中奧斯酒店每個房間14日入住價錢為5,580元，即每日折合為398.5元，屬指定酒店中價錢最便宜。



對於有酒店退出及新加入，聶德權指，酒店或因公司決定及商業因素等退出計劃，至於第二輪新增的4間酒店，則包括平價、可提供房價1000元以下酒店。他又提到，房價1000元及500元以下酒店房間需求特別大，今次申請的酒店，不少將定價設於1000元以下。

▼第二輪指定檢疫酒店房價全覽▼(首四間為新增酒店)

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▼社交距離措施 再延續至1月20日▼