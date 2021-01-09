檢疫酒店｜聶德權：第二輪指定酒店房減少2000間　增千元以下房間

36間指定酒店在12月22日開始運作，公務員事務局局長聶德權今（9日）早在商台節目稱，截至1月7日，指定酒店共接待6500人，平均入住率超過四成，衞生署在當中找出28宗確診個案。政府已展開第二輪指定檢疫酒店計劃，在2月中至4月中提供服務，目前的36間均表示希望繼續。但隨著入境人數下降，政府擬由提供12,000間酒店房減至10,000間， 並增加1,000元以下房間的比例。

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至今發現9宗違反檢疫令個案

聶德權稱，指定酒店運作過程順利， 截至1月7日共接待6500人，平均入住率超過四成。退休紀律部隊及衞生署牙科組別協助巡查酒店，亦有保安及閉路電視監察，確保檢疫人士不可離開房間，至今發現9宗違反檢疫令個案。其中一宗是檢疫人士不願乘搭指定交通，另外8宗為擅自離開檢疫房間， 部份人被送往檢疫中心。聶德權又稱，衞生署在指定酒店找出28宗確診個案，大部份是在檢疫第12日檢測發現，證明在檢疫期間不可和社區接觸非常重要。

奧斯酒店為36間指定酒店中價錢最便宜，提供151間非套房，每個房間14日入住價錢為5,580元，18歲以下人士要有家長確認可以接待。（酒店相片）

由於第一輪指定酒店的合約期為2個月，政府已展開第二輪檢疫酒店計劃，在2月中至4月中提供服務，目前的36間均表示希望繼續。但隨著入境人數下降，政府擬由提供12,000間酒店房減至10,000間， 其中1,000元以下的房間較受歡迎，將增加比例。

聶德權形容抗疫工作是一場仗，需要政府及市民配合，「好多同事瞓晒身做好工作」。他承認早前抗疫工作有不足需改善，現已增加人手及善用科技。

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