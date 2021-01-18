新冠疫苗｜專家委員會支持引入BioNTech疫苗　2月底始到港

政府顧問專家委員會今日（18日）開會，委員會召集人劉澤星指，12位委員一致認為復星與德國藥廠BioNTech研發疫苗，對公眾的利益大於風險，會將建議交給食物及衞生局局長陳肇始審議，有關建議會上載至當局網站。

政府會向藥廠及挪威政府索取最新數據，審視當地29人接種疫苗後離世的資料。首批將於2月底到港。 不過，委員會亦指，由於科興仍未提交資料，故今日會議未有處理科興疫苗是否適合使用的事項。

疫苗有效率為95%

劉澤星跟另一名委員許樹昌會後見記者，劉澤星稱今年1月初收到復星與德國藥廠BioNTech疫苗申請，今日下午召開了詳細會議，主要考慮疫苗的安全性、效能及質素，包括第三期臨床數據，而疫苗對16歲以上人士的有效率為95%。委員會又會考慮疫苗臨床研究資料、外地接種後的不良比例、疫苗配方、生產質量管理規範（GMP）、持續資料更新、海外機構意見、疫苗上市後跟進監察工作。

劉澤星指，12名委員一致認為BioNTech疫苗的效益大於風險，會將建議交由陳肇始考慮，而為加強疫苗資訊透明度，有關建議經委員過目後會上載至食衞局網頁供公眾參考，衞生署亦設立「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」，跟進本地開打疫苗後每一宗跟疫苗相關的不良反應或臨床評估個案，由大學及醫院管理局的傳染科、血液科、腦內科及免疫科，跟進疫苗品質及安全性，如果委員會認為風險大於利益，會適切跟進，包括取消認可。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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挪威29人注射疫苗後離世，當地指13人死因跟疫苗有關。劉澤星指會再跟藥廠及當地政府索取資料，包括性別及年紀的資料，會議並無討論個別年齡層是否適合接種BioNTech疫苗，衞生防護中心的兩個科學委員會會研究。許樹昌補充，有待挪威當局提供資料才能判斷不同年齡層可用的疫苗。

記者會上不斷有傳媒追問，未有挪威資料就認為該疫苗效益大於風險的原因，劉澤星僅重申委員會是視乎疫苗整體資料判斷，而非細睇個別年齡層，防護中心兩個科學委員會會再審視不同年齡層接種疫苗時的細節，而現階段都未設立基線水平，監察疫苗接種後的不良事件比例。許樹昌稱醫管局有未開始接種疫苗的數據作參考。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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被問到疫苗抵埗時間是否與較早前公布的消息有所延遲，許樹昌指資料來自食衞局，他自己及劉澤星都指疫苗來港後便會注射。至於港府購買的另一款的內地科興疫苗，劉澤星指因為未有詳盡資料今日會議未有討論。