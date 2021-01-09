房委會為80萬伙公屋單位檢查排水管　引入非接觸式升降機按鈕

新冠肺炎疫情持續，早前有屋邨疑因喉管播毒，惹起公眾對衛生情況關注。運輸及房屋局局長陳帆今日（9日）發表網誌，指房委會已展開「排水管檢查計劃」，為全港約80萬個公屋單位檢查排水管，料可於18個月內完成。他又指，當局已引入非接觸式升降機按鈕，預計於2021/22年度，可應用於房委會商場。

運輸及房屋局局長陳帆指，房委會自疫情爆發至今，除主動安排檢查與確診單位共用同一排水系統單位的排水設施，亦透過不同計劃，包括現有「日常家居維修服務」和「全方位維修計劃」下設立特別渠務檢查計劃，檢查及維修轄下230個公共屋邨排水管，包括租者置其屋計劃屋邨，共涉及約1,200幢大廈、約10萬個公屋單位。大部份單位渠管狀況良好，餘下的則按需要進行適切維修。

此外，房委會正為餘下約300幢仍未進行排水設施檢查的公屋大廈作初步檢查，並預計在今年3月底前完成相關工作。

排水管檢查計劃料18個月內完成

房委會亦展開「排水管檢查計劃」，主動為所有公共屋邨共約80萬個單位檢查排水管。房委會將根據初步檢查時所發現的渠管狀況、維修紀錄、長者住戶的百分比、屋邨或大廈的樓齡等因素，訂定檢查次序，並優先檢查曾出現確診個案的屋邨排水管。房委會會按需要安排維修，整個計劃預期於18個月內完成。

房委會在何文田總部大樓及龍翔辦公大樓，為其中3部升降機試行加裝非接觸式升降機按鈕。（陳帆網誌圖片）

房委會亦於何文田總部大樓及龍翔辦公大樓的3部升降機，引入非接觸式的按鈕。使用者毋須按掣，只需用手隔空指向按鈕，便可輸入所到層數。陳帆指，若效果良好，計劃於2021/22年度引進房委會商場使用。陳帆指，房委會將增聘70多名防疫樓宇監督，加強突擊巡查各屋邨的衞生情況及清潔工作等，又會增聘約100名防疫大使，於商場及街市監察訪客量度體溫的情況、勸喻訪客佩戴口罩、監察商場及街市清潔狀況和提供酒精搓手液情況等。

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