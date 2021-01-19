廟街疫區｜兩大廈污水呈陽性須強檢　徐德義：污水監測助增檢測率

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-01-19 18:49

新冠肺炎疫情反覆，昨（18日）錄得107宗確診，是相隔近一個月來再次破百，今（19日）再增56宗個案。食物及衞生局副局長徐德義今午表示，除了廟街疫區劃出核心區，該範圍內的居民須強制檢測外，此區外的大廈，若污水樣本連續兩日，或三日內兩次呈陽性，即使無確診個案亦需強制檢測。現時廟街疫區內已有兩幢大廈遭受病毒污染，香港大學專家團隊會集中在該區進行污水監測，以協助當局規劃檢測資源。 政府專家顧問許樹昌透露，渠務署今日開始，為全港多區的大廈監測污水，特別是在高危的油尖旺「指定區域」，冀能找出隱形患者。有油尖旺區議員指，渠務署早上已到新填地街一帶的後巷取水辦。

連續2日或三日內2日樣本陽性即須強檢

食物及衞生局副局長徐德義指，香港大學專家團隊正在現場不同地方採樣，進行污水監測，並向政府提交報告，解說哪些大廈和組群的污水連續兩日，或三日內有兩日對新冠病毒呈陽性反應，當局會要求相關大廈進行強制檢測。徐強調，污水檢測在之前數個個案發揮了作用，大學團隊目前會集中在廟街疫區進行污水檢測，將能協助當局聚焦找出相關大廈進行強制檢測。

徐德義強調，香港大學團隊會集中在廟街疫區進行污水檢測，將能協助當局聚焦找出相關大廈進行強制檢測。（麥凱恩攝）

廟街疫區的強制檢測要求由兩人確診收緊至一人，徐形容收緊強檢要求與污水檢測是「平行」進行，若疫廈相連大廈沒有確診者，污水樣本卻對病毒呈陽性，便能提早對相關居民做檢測，當局將循不同方向精準地規劃檢測資源，並在該區試行將強制檢測條件壓縮，以增加檢測率。

許樹昌：冀辨別出隱形患者

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌透露，渠務署今日開始，為全港多區的大廈監測污水，特別是在高危的油尖旺「指定區域」，當局將以數幢大廈為單位，進行污水採樣，冀辨別出隱形患者。

油尖旺區區議員陳嘉朗在Facebook表示，渠務署今早已到新填地街一帶的後巷採污水樣本。《香港01》記者亦在疫區內發現，當局在多幢大廈抽水辦。

▼1月18日1「廟街疫區」新增7幢疫廈▼

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林鄭月娥早上出席行政會議前表示，在廟街疫區的核心區外，若專家團隊透過「污水病毒監測」發現，有大廈污水對病毒連續3日呈陽性，儘管未有確診個案，所以居民仍須接受強制檢測，現已油麻地、佐敦已有兩幢大廈污水被驗出已遭受污染。

▼1月18日廟街疫區居民到臨時檢測車接受採樣▼

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彩雲邨豐澤樓污水陽性 找出9名患者

香港大學去年10月獲食物及衞生局醫療衞生研究基金資助，並與環境局、渠務署等政府部門合作，在與疫廈相關大廈的污水收集系統採集污水樣本，進行新冠病毒核酸檢測。港大團隊去年底在彩雲（二）邨「探疫」，發現豐澤樓雖然未有居民確診，樣本卻對病毒呈陽性，大廈在及後在兩輪強測中找到9名隱形患者。

▼政府及港大公布彩雲邨豐澤樓污水渠持續驗出新冠病毒▼

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▼彩雲邨豐澤樓居民接受病毒檢測▼