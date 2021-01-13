李家超：特區政府會積極配合中央關於BNO任何決定

英國政府早前開始接受港人申請BNO留英計劃「5+1」方案。新民黨立法會議員、行政會議成員葉劉淑儀就此表示，中央或可考慮嚴格執行《中國國籍法》第9條，即禁止港人擁有雙重國籍。 香港保安局局長李家超近日接受鳳凰衛視專訪時表示，針對英國計劃向持英國國民（海外）護照（BNO）的香港居民，開闢獲取居英權的管道，如果中央政府作出任何決定，特區政府會積極配合。 他還談及境外人士違犯國安法問題，他表示，會設法讓涉案人士在香港的司法管轄區出現，或者其他經過國際合作，令有關人士可以在香港司法管轄區出現，從而行使管轄權。

李家超在接受采訪時表示，BNO只是一個旅遊證件，不會享有任何譬如領事保護。他表示，有關國籍的問題，是中央的事權，這是一個嚴肅的問題，外交部已經發出了很多相關聲明，如果中央對於BNO的態度及處理作出任何決定，特區政府當然積極配合。

《國安法》推出五個月拘捕人數跌五成

李家超又稱，《國安法》對香港社會帶來的震懾作用很大，使得暴力事件、港獨等方面的風險減到很低。他舉例說，《國安法》推出後五個月，因為遊行示威帶來的暴亂破壞，拘捕的人數跌了五成；大致上，社會逐步回復正常運作。

李家超。（資料圖片/李澤彤攝）

他又指，香港社會上仍存有不守法的意識，他認為這些不守法意識是要慢慢改。他稱，最重要的是社會上要營造一個守法意識，要讓市民，特別是年輕人瞭解，無論目的是什麼，犯法就要負上責任。他說，《國安法》的作用，大家是有目共睹的，相信其對於香港長遠發展是非常正面的。

採訪中，記者又問及許智峯流亡一事，指有丹麥議員協助許智峯逃亡，對此香港會如何處理？

李家超說，不管你是什麼身份，任何人包括外國政客，如果涉嫌組織、策劃或協助潛逃，特區政府都會在法律框架下，追究其法律責任。他表示，如果取到足夠的證據，而在香港司法管轄範圍內，有適用的條文或適用的情況，就會依法處置犯法的人。

他又指，如果該人士不在香港，「我們首先要有個方法，讓你在香港的司法管轄區出現，來到香港，或者其他經過國際合作，令有關人士可以在香港司法管轄區出現，我們才可以行使司法管轄區，但每個案件，只需要有人犯法，執法部門都會竭盡所能搜集證據，令有足夠的證據，令他面對法律後果，這是必須要做的」。

香港保安局局長李家超接受採訪。（鳳凰衛視）

早前包括戴耀廷、梁國雄、尹兆堅及林景楠在內的53名泛民派人士，因涉嫌違反《國安法》被警方拘捕。對於此事，李家超表示，正常審議預算案是應該的事情，但是被捕人士參與推動的計劃，目的是在立法會取得35個議席後，盲目地否決政府的財務議案或《財政預算案》，從而讓特首下台，加上社會大規模街頭暴動及外國制裁，令整個香港停頓，甚至有「跳崖」的準備，警方就會處理。

記者還問及，對於僅叫港獨口號者，即所謂「言論港獨」如何處理？

李家超說，《國安法》有四個罪行，煽動是其中一個罪行。他稱，市民的言論自由受《基本法》保障，但政府對顛覆國家政權的罪行絕不容忍。現有的法例中，也有類似的煽惑罪，透過法律手段予以管制言行。「在香港，針對煽惑罪有很充分的案例，例如在佔中後，有九個被告人都是被控告煽惑罪而被定罪，法庭也有充分的經驗，判斷某些行為是否違反煽惑或煽動的界線」。