東瀛遊遣散120導遊　涉賠2000萬　褟國全：係唔開心但正面

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-01-19 15:04

新冠肺炎疫情持續一年，旅遊業首當其衝受到影響，差不多一整年不能正常運作，影響了業界人士「飯碗」。一年過去，政府今日（19日）公布最新失業率，同一日東瀛遊公布將與全體導遊同事商討有關遣散安排。

東瀛遊執行董事褟國全坦言．行業前景不明朗，望與員工作出較好的決定，決定遣散120名日本團、歐洲等地長線團的導遊，承認於行業復蘇時優先再度聘用。他形容做法「係唔開心但正面」，公司將動用2,000萬元作遣散費用，平均每人16.6萬元，為他們「度過年關」。

東瀛遊今日（19日）宣布，將會遣散公司全數120名導遊，當中主要為日本團月及歐洲長線團的同事。（資料圖片）

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佔公司員工人數25%

以辦日本團最為有名的旅行社東瀛遊今日（19日）宣布，將會遣散120名導遊，當中主要為日本團及歐洲長線團的同事，佔公司總員工25%，現時已通知有關同事，大部份反應正面。

褟國全表示，由於半年內不見行業能夠復蘇，加上導遊底薪較低，未來三個月同樣可能要作出有關決定，賠償金額有可能因去年未能帶團的影響而下調，為了幫員工「度過年關」及得到較好遣散金方案，故此「長痛不如短痛」的決定，形容「係唔開心，但想法正面，望佢哋可以有錢過年關」。

褟國全表示，遣散行動「唔開心，但態度正面」。（資料圖片）

以去年1月總薪金釐定遣散金額

他指董事會經過三次會議後決定所有安排，會動用2,000萬元遣散受影響員工，部分已工作超過20年的導遊，將有超過30萬元的賠償，全面按去年1月的總薪金計算；於行業復蘇後，會優先聘請他們，期望得到諒解，而公司的其他部門，包括數十名領隊，現時不受影響。

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