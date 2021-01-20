重慶大廈印度餐廳東主未憂爆疫　冀勿針對少數族裔　全民減聚會

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-20 18:15

重慶大廈D座12樓一個單位，日前錄得2宗確診個案。在重慶大廈經營餐廳的印度裔Jacky (R.P. Singh)來港51年，他表示自去年疫情，重慶大廈的人流大減，不太擔心疫情在大廈傳播。他又重申，不應該因應疫情怪責某些國家，又指已取消多個節日聚餐，本港市民亦會慶祝農曆新年將至，促請社會不要標籤或針對少數族裔，全港應一視同仁減少聚會，保持社交距離抗疫。

▼尖沙咀重慶大廈出現宗2確診個案▼

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重慶大廈內有多間賓館，但Jacky指出，疫症爆發後相關賓館9成房間空置，讓經營者叫苦連天，亦不認為是賓館導致病毒傳播。大廈內的商戶客人多數有戴口罩，Jacky指昨天警員曾向7至8名站在大門、無配戴口罩的人罰款。

重慶大廈並不屬於油尖旺指定的強制檢測區域內，Jacky說，傾向政府安排自願檢測予他們。他強調，大廈內疫情不算嚴重，亦擔心被劃入強檢範圍，「人哋以為呢到發生好多事，整到個名花咗。」

在重慶大廈經營餐廳的印度裔Jacky (R.P. Singh)來港51年，他表示在餐廳有提供酒精搓手液，認為各方應做好本分防疫。(盧翊銘攝)

對於衞生防護中心指少數族裔因文化和宗教因素，會有很多聚會，亦因為居住環境擠迫，有較高感染風險。Jacky認為應認清疫症最初來源地，反駁部份人對少數族裔的指控不屬實。他質疑，早於首宗由內地傳入個案，或其他國家的輸入個案，政府為何當時不控制源頭輸入。

他指，香港人和中國人亦有群組爆發，例如跳舞群組。他認為各方應做好本分防疫，「不要怪責這個國家，那個國家，最好大家做得好」。疫症出現近一年，他在去年起已沒有慶祝多個傳統節日，包括印度新年排燈節，以及上周聚餐亦取消。農曆新年將近，本港市民或會外出慶祝，他表示應一視同仁，大眾有責任一同抗疫。

Jacky指疫情下餐廳生意跌了8至9成。(盧翊銘攝)

他指，一天未接種疫苗，仍有感染風險，即使今天檢測，之後都可以確診，「要中幾時都會中。」他重申會配合當局檢測，認為最重要是感到不適時要立即求醫，否則等候多時只會累及他人。

他表示，許多難民在重慶大廈逗留，他不時會請他們吃飯，「香港人不會區分印度人、巴基斯坦人、菲律賓人或泰國人，重慶大廈個個互相幫助，幾十年來彼此相熟。」

他的弟弟Billy同樣在重慶大廈經營餐廳，認為是次2宗個案自社區傳入大廈，建議為賓館提供檢測，他稱假日有外傭到賓館聚會。

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