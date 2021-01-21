垃圾徵費仍未進入條例審議　七環團聯署促立會議員任期內通過法例

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-21 17:16

垃圾徵費討論多年，立法會尚餘半年會期，決定徵費能否順利推出，還是下屆推倒重來。《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》委員會將於下周一（25日）召開會議，7個環保團體向立法會議員發出聯署信，促請相關委員會延續前法案委員會的逐條審議程序，爭取在餘下任期前通過法例。

七個環保團體促請法案委員會延續前法案委員會的逐條審議程序，爭取在餘下任期前通過法例。（資料圖片）

垃圾徵費相關條例的法案委員會，早前因民主派議員總辭，人數只剩下20人，加上有新議員加入，有委員認為法案委員會的組成，發生鉅大變化，需要重新討論條例，意味審議時間將會延長。

七個環團的聯署信指出，現時相關法案委員會中，有17名議員是上一次法案委員會成員，理應對條例有充分了解，加上政府在此議案沒有作任何修改，質疑委員會沒有必要重頭開始討論。環團又認為，新加入的委員亦可重溫過往審議內容，追上步伐不影響垃圾徵費的立法進度。

環團又指，立法會復會已3個月，但法案委員會至今仍未正式進入條例審議，在餘下會期內，各委員分秒必爭，要訂下可完成審議的會議時間表，以及在必要時加開會議，以完成審議草案為目標，推動會議順利進行。

環保團體一致認為，垃圾徵費是整個廢物管理及源頭減廢政策的重心，本港相比鄰近地區如台北、南韓、東京等已落後至少10年，在垃圾圍城情況下，希望委員決心解決香港固體廢物不斷增長的困局。