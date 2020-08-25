垃圾收費討論長達逾15年，港府亦多次在不同屋苑進行試驗計劃，為落實垃圾收費進行準備。然而立法會垃圾收費條例草案委員會早前通過終止審議工作，意味計劃要落實就須重走立法程序。 位於九龍灣的淘大花園曾兩次為政府進行垃圾收費試驗。眼見垃圾收費「胎死腹中」，淘大花園前業主委員會主席葉興國坦言，試行後多年仍未能推行到計劃，難免感到氣餒及「嘥心機」，「效果都唔差，居民反應都好正面，政府應該用呢啲例子去推廣，唔好得個講字」。 不少立法會議員質疑垃圾收費會令本港變「垃圾圍城」，葉指試行後發現情況絕無僅有，「大部份香港人都有良好環保意識」。他又提出，政府可考慮分階段實行，在工廈、商場等設施中先行。

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垃圾徵費死因｜淘大曾試行 居民嘆嘥心機 促政府分階段推行

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淘大花園在2014年曾協助政府進行垃圾收費試驗，比較按重量、體積及專用垃圾袋收費三種方法，哪一種實施時會較為有效。結果發現，三種方法中以專用垃圾袋最理想。第二次試驗則是於2017年，試驗使用專用垃圾膠袋實際上的困難。

兩次試驗計劃同樣試行半年，葉興國形容「效果都相當滿意，有60%居民參與計劃，自願性質之下都好積極」。第二次試行屋苑家居廢物減少約20%，而回收物則增加約30%。他又認為，垃圾收驗試驗成為契機，令淘大花園變成「環保屋苑」，現時屋苑內有不少回收設施，甚至亦設有廚餘處理機，可供居民回收廚餘。

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港人有良好環保意識 不擔心變「垃圾圍城」

雖葉認為試驗計劃成效顯著，但亦面對不少困難，「唔少居民都唔明白點解要用專用垃圾袋」，因此他當時曾舉辦不同講座及大力宣傳。

另外，初期居民亦不習慣要將回收物分開處理。但葉興國指現時不少居民都在家中已實施源頭分類，更會先清洗乾淨後才棄置到回收桶。以其家庭為例，指其太太習慣會先將膠樽等分門別類放在廚房的垃圾桶旁邊，每日出門就將回收物棄置到樓下的回收箱，「就算今時今日我哋試個計劃過咗成幾年，都成日見到街坊自動自覺攞（回收物）落嚟」。

不少人擔心若實行垃圾收費，市民或隨處棄置，令本港變成「垃圾圍城」。葉興國指，當年淘大花園試行時亦有過同樣擔心，「會唔會棄置落街，或者拎番公司先棄置，當時係好多呢啲諗法」。但兩次試行計劃後，他發現這些情況是絕無僅有，「估計每戶一日只係畀一蚊，相信唔會為咗錢而冒咁大險，同埋大部份香港人都有良好環保意識」。

促工商業先行 「三無大廈」可較遲實施

「垃圾徵費都講咗10幾年，但係一次又一次未能夠實施，令好多居民都好失望」，對於垃圾收費多年未能實施，葉興國亦十分無奈。他又舉出膠袋徵費計劃為例，認為如果不實行便不會知道具體會發生的問題，「要實行咗先知問題可以點解決」。

葉認為，任何計劃若要一次過實施或會面對困難，提出政府可考慮分階段實行，在某些行業先行，如商業大廈、工廠大廈、商場，以及大型屋邨，成本效益或會更佳；而「三無大廈」、鄉村等執行難度更大，故可考慮較遲才實施。對於政府計劃於多個公共屋邨進行實踐計劃，對此葉直言「當做了這麼多試驗計劃後，我覺得無論政府、立法會都好，希望可以上下一心盡快推行計劃，否則永遠停留喺講嘅階段」。