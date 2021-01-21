團年飯｜限聚令下酒樓變招　中午包廂分2人一枱食　推減磅盆菜

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-01-21 21:00

新冠肺炎疫情反覆，2人限聚令等社交距離措施放寬無期，農曆新年臨近，食肆各出奇招吸客，刺激生意，包括將盆菜和新春菜式「減磅」，由以往的8至10人份，大減至2至4人份，讓在疫情下未能大家族慶團年的客人亦能「撈起」。

由於晚市禁堂食未知會否取消，有酒樓改攻午市或下午團年飯，並為預訂一圍枱的客人間房，變相包廂；不過因應2人限聚令，每枱都只能坐兩人。惟有酒樓負責人慨嘆疫情嚴峻，市民仍處於觀望態度，至今未有人訂枱，直言九龍區疫情嚴重，生意更差。

往年不少家庭會上酒店吃團年飯，惟今年受限聚令影響，料此景不再。（資料圖片）

聯邦酒樓：減磅盆菜暫有數十人預訂

聯邦酒樓董事總經理譚兆成，酒店已搞盡腦汁應對疫情下的新春團年飯，他表示集團會以外賣為主出擊，將炮製份量較少的盆菜及新春時令菜式，由8至10人份，減至4人份，他透露有不少客人查詢，暫時有數十人訂盆菜，預料外賣銷情會較冬至略好。

但他慨嘆生意「整體唔掂」，估計現時座位只餘一半下，午市亦不會滿座，至今只有少量訂枱，「好多人觀望態度，啲人唔知下個月咩情況，得個問。」

為午市團年客人分碟

譚表示，以往臨近新年，不少公司都會訂枱與員工做節，惟疫情下企業均卻步，「唔係咁容易搵到一圍人。」他續指，酒樓會為在午市吃團年飯的客人，安排兩人一枱，再為他們分菜，例如將4人份量的鮑魚和髮菜蠔豉等分成兩碟，但蒸魚較難分，今年新年將暫別，此類團年飯套餐約為300至500元一位，譚形容價格優惠，「貴價做唔到。」

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倫敦大酒樓：客人仍在觀望態度

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠亦指，客人對疫情感恐慌，加上其酒樓位於旺角，鄰近廟街疫區，市民對外出聚餐的信心大減。他表示，已向客人宣傳改在下午吃團年飯，酒樓更會為預訂一圍的客人分成多張枱，並間房讓他們在獨立空間內樂也融融共聚天輪，惟至今仍未有人訂枱，形容客人仍在觀望態度，「唔驚你冇位」，連盆菜外賣亦無人問津，直言「呢個零月做團年飯都幾灰」，他據聞九龍區的食肆，生意同樣慘不忍睹。

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