麗港城5座列強檢　旁邊公園大量小孩玩耍　家長：當普通感冒

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-21 20:11

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（21日）宣布新增70宗確診個案，並有5幢大廈列作強制檢測名單，包括麗港城5座、旺角富榮花園2座、安蔭邨德蔭樓、吳松街121號、渡船街7-10號。 其中，麗港城5座旁的公園，有逾10名家長帶同小孩遊玩，如跳繩、玩遙控車、踢球等活動。有家長指，疫情成為常態下，只視作流行性感冒，故不會突地接受檢測。亦有長者感嘆疫情持續1年，已感到抗疫疲勞，擔心小孩缺衞生意識。

今日列作強制檢測大廈的名單中，麗港城5座有兩個單位確診，位於不同層樓和方向，分別涉及4人和1人。記者今日下午5時到場觀察時，發現已有住戶居民致電向衞生署查詢詳情，他們指麗港城7座亦有確診個案，雖然大廈渠管並無異味，但等不及衞生署安排，將立即到社區中心接受檢測。

惟麗港城保安嚴密，傳媒禁止在場採訪，記者到麗港城5座旁的公園，發現有大批家長帶同小孩遊玩，如跳繩、玩遙控車、踢球等活動。居於麗港城4期的郭女士指，在疫情爆發後，已減少帶同兒子外出，每周僅1至2次，「本身每日都會落嚟。」而小孩回家後亦會立即洗澡及消毒，因此不感到擔心。

同樣居於第4期的蕭先生認為，疫情成為常態下，已不感到擔心，只視作流行性感冒，故不會突地接受檢測。「照樣玩，呢度好太平，而家仲邊有得驚。」他認為小孩須定期外出社交，否則長留家中會感到難受。「唔通留喺屋企打機咩？」他亦聽聞麗港城3期和4期的喉管藏於牆內，而1期和2期則曝露在場外，未知是否有影響。

而何先生則指，屋苑每日有報告通知居民，讚揚管理處清潔工作。陳先生亦指，以前會帶同孫子在公園中央玩滑板車，現在則轉移至人流較少的位置。他亦感嘆疫情持續1年，已感到抗疫疲勞，擔心小孩缺衞生意識。「小朋友細個唔識，危險會增大咗。好無奈，都唔知疫情幾時先完。」

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