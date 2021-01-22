盼港府追上公眾期望　曾浩輝大讚舊同事張竹君抗疫表現：值101分

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-22 12:13

疫情持續逾一年，港府抗疫表現不時飽受批評，前衞生防護中心總監、疫苗接種計劃專責工作小組專家成員曾浩輝今(22日)於商台受訪時表示，單以疫情數字而論，本港情況不算太「曳」，惟亦不及中國內地、澳門及台灣；他又期望港府「肯聽、肯改變」，盡快追上公眾期望。 曾浩輝又讚揚其舊同事、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，形容她是非常能幹及負責任的醫生，抗疫工作表現值101分，但寄語她忙於工作之餘，亦要適時休息。

曾浩輝是已退休的前衞生防護中心總監，現時應政府邀請，出任疫苗接種計劃專責工作小組專家成員，協助推廣工作。(資料圖片)

期望港府「肯聽、肯改變」



曾浩輝表示，自己曾於衞生防護中心任職多年，「多少都有感情」，若以控疫數字而言，對照歐美等病發率及死亡率高等地，本港情況不算太「曳」，惟亦不及中國內地、澳門及台灣。他又指，對於港府抗疫表現，公眾評價有好有不好，抗疫人員過去一年忙個不停，惟與此同時，亦有確診者等待數天始獲送檢，資訊發佈亦有待改善，期望港府「肯聽、肯改變」，盡快追上公眾期望。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君每日負責主持疫情發布會，曾浩輝讚揚她的抗疫工作值「101分」。

被問到衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表現時，曾浩輝則指，與她曾是多年同事 ，得悉她抗疫工作「無停過」，形容她是非常能幹及負責任的醫生，「值101分」，寄語她應適時休息，「有機會就放鬆吓。」