佐敦封區．記者手記｜警曾稱或封14日　取物資為僅有「自由時間」

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-01-23 16:59

政府首次在香港實施「封區」，在佐敦爆疫範圍設立「受限區域」，由凌晨4時起，所有受限區域內的人員，必須接受採樣。受影響人士必須取得相關檢測結果，亦已獲大致確定，方可離開其處所。 《香港01》記者留在佐敦封鎖區域內，直擊區內封鎖後安排及檢測情況。

政府在上海街、廟街設置多個臨時帳幕作為採樣中心。（梁鵬威攝）

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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在封鎖區域內採訪的記者們，於凌晨3時許被警員提醒，若在4時未離開便必須接受檢測，時間或長達14日；但其後又有警員改口，以實際檢測情況要留待民政署安排。所有記者在警員陪同下，回到原來預訂的酒店房間，警方指「民政會在8時上門安排檢測。」

由於受封區影響，酒店職員未能上班，在封鎖區採訪的記者們，只好在房間內等候食水等物資。從酒店房窗口眺望，可見到有受影響街坊，在早上6時便開始排隊檢測。

指定區域內的人士，必須在今日午夜先完成採樣。（梁鵬威攝）

至上午11時許，記者們終獲告知可以外出檢測。檢測過程全程大約10分鐘，先由衛生署人員登記個人資料及樣本瓶，然後再採樣。完成採樣後，再由民政署再一次核對個人身份及資料，並在手上綁上膠手帶。

完成檢測後，工作人員會為受影響人士綁上膠手帶。（梁鵬威攝）

當大家獲得膠手帶後，可以獲得短暫的「自由」，隨便在物資區選擇需要的物資，如豆豉鯪魚、午餐肉、粟米、意粉、即食麵、杯麵及方包；另有防疫物資，如口罩及酒精搓手掖。

短暫的「自由」時間大約半小時，區內紀律部隊人員隨即會驅趕大家回住所繼續隔離。