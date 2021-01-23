佐敦封區｜林鄭否認封區擾民　形容抗疫一年盡心盡力「只有更好」

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-23 18:22

香港政府首次因應疫情封鎖指定區域，要求市民限時內完成檢測。今日（23日）凌晨4時宣布圍封佐敦指定區域，派出大批警員，拉起鐵閘圍封當區，設立多個檢測站，並準備物食物及水等物資提供予當區居民。 特首林鄭月娥於今日下午到封鎖的受限區域視察。她否認封區安排是擾民，亦不同意將做法形容為「lockdown(封鎖）」，認為配合強制檢測限制居民行動做法，與外國封城做法有不同。她強調，會總結今次經驗，未來再推行時，會完善公布封區時的方式，避免居民提早離開區域。 林鄭月娥亦自評港府抗疫一年表現，形容抗疫「沒有最好，只有更好」，指政府已「盡心盡力」投入抗疫。

政府在佐敦及油麻地設立3個區域，藍色為指定區域（確診大廈或污水病毒陽性須檢測），黃色是受限區域（封鎖48小時強制檢測），紅色是核心區域（所有人須檢測）。（香港01製圖）

特首林鄭月娥於今日下午到封鎖的受限區域視察。（梁鵬威攝）

封區考慮4方面 包括公共衛生與可行性

林鄭月娥今午到封鎖區內巡視。她於視察後表示，今次港府府首次引用新修訂的法例第599J章，發出限制需強制檢測人士活動的「禁足令」。林鄭月娥解釋，政府研判是否啟動封區時，會考慮到確診個案的相連性及分布，而現時限制區域附近地區，20天內已有162宗確診個案；她續指，區內樓宇狀況及環境污染亦是考慮因素，指區內九成都是舊樓，亦有管理及喉管問題，同時多「三無大廈」。在20個污水監測點採集的樣本中，亦有九成樣本為陽性，顯示區內有風險。

林鄭表示，封區亦要考慮可行性，「係咪可以喺短時間內，完成到強制檢測，同埋（居民）唔准離開嘅條件？」她說，今日封區涉及約一萬人社區，動用到3,000名公務員，亦聯冋私營化驗承辦商設立逾50個採樣點，目標在48小時內完成檢測。她指，今次行動所劃出的區域，是在公共衞生上最有效益，並對市民影響減到最低，政府亦有把握完成行動。

林鄭月娥表示，抗疫一年已盡心盡力，形容「沒有最好，只有更好」。（余睿菁攝）

否認擾民 盼封區行動助釋除「疫區」疑慮

林鄭表示，總結今次行動經驗後，往後會按需要繼續採取封區行動，認為做法能夠盡早識別及切斷傳播鏈，加上有人已開始形容涉事區域為「疫區」，對當區居民及商戶的生活和生意有影響，希望完成行動後，有助消除疑慮。她又否認封區做法擾民，認為香港抗疫工作，重視要讓市民有一定活動。

對於有居民在行動開始前「撤離」，林鄭認同情況不理想，對行動有一定的影響，「但無辦法百分百滴水不漏進行」。她表示日後會檢討行動公布的方式，考慮「法、理、情」，認為之後可更早公布行動及行動細節，因相信居民若能得悉行動只維持48小時，而且政府有足夠配套安排，「或許冇咁擔心要離開。」

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評價過去一年抗疫工作 「沒有最好、只有更好」

今日為疫情爆發一周年，林鄭月娥被問到如何評價自己的抗疫表現時，她說「沒有最好、只有更好」，指政府已盡心盡力投入抗疫工作，但病毒爆發初期，由於大家對病毒不認識，指政府一直有聽意見，令工作做得更好。

第四波疫情至今兩個月仍未有回落，今日再有逾80宗確診，被問到政府應對疫情是否已束手無策。林鄭直指「唔可以咁講」，她說，政府每日都總結經驗，投入人力物力，希望香港盡早走出疫情，「唔會因為人哋認為做得唔好而氣餒，會影響軍心」。

1月23日下午，佐敦油麻地的受限區域，所有居民不得離開，並須到流動採樣站接受檢測。（廖雁雄攝）

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼