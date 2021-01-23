佐敦封區｜許樹昌︰要找出無病徵感染者　如陽性比例高須再檢測

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-01-23 15:41

政府今日（23日）凌晨4時，刊憲封鎖佐敦指明「受限區域」，居民須留家並接受強制檢測，為實行禁足檢測先例。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，近日佐敦一帶持續增加確診個案，污水監察持續出現陽性，預期透過今次封鎖，最起碼找出無病徵感染者，以減低擴散到其他社區。被問到是否一次檢測就足夠，許樹昌表示要視乎屆時結果，如陽性比例高或需再安排檢測。

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，專家一星期前與政府商議過是否實施禁足令配合強制檢測，當時政府認為有關區域居民自動參加檢測比率高，及有住所已出現環境污染，不適宜實施，惟近日佐敦一帶持續增加確診個案，污水監察持續出現陽性。

政府專家、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌。(資料圖片／余俊亮攝)

被問到是否一次檢測就足夠，許樹昌表示要視乎屆時結果，如陽性比例高或需再安排檢測，到時是否要再一次禁足檢測，他指，專家組會提供原則上建議，如何執行落實是由政府決定。

▼佐敦指明「受限區域」1.23起封鎖▼

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漏夜搬離居民仍須強制檢測

許樹昌表示，今次共動員三千名人員，為受影響約萬人完成檢測及有結果，已將封區時限縮減至48小時，呼籲受影響市民配合，預期透過今次封鎖，最起碼找出無病徵感染者以切斷傳播鏈，避免擴散到其他社區。

他擔心有居民趁未宣告禁足前搬離，但他們仍屬須接受強制檢測人士，相信政府都會設法追蹤。政府公告，任何人曾於過去14日身處「受限區域」內的所有處所超過兩小時，亦須在1月23日午夜前接受強制檢測。

▼1月23日凌晨 金威大廈C單位居民撤離往檢疫中心▼

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另外，深水埗早前亦被納入強制檢測指定區域範圍，他指出，政府已收緊有關區域只要一棟大廈現一宗確診，或污水監察連續三日呈陽性，也需強制檢測，至於深水埗會否步後塵要禁足檢測，及影響規模如何界定，許樹昌表示，要視乎有無出現類似佐敦的情況，由政府考慮。

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