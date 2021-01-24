廣華醫院72歲男病人治療後呈陰性　惟情況續轉差離世累計169死

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-01-24 17:35

第四波疫情持續，今日（24日）新增76宗個案，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，一名72歲、有長期病患的男病人，早前經治療下，新冠病毒檢測結果已呈陰性，惟情況繼續轉差，今日離世，本港累計169名病人死亡。 另外，庾說新界東聯網設施管理部一名文員初步確診，平日於沙田醫院工作，無須接觸病人，四名曾一同用膳的員工被列作密切接觸者，需接受檢疫。

庾慧玲表示，一名72歲、有長期病患的男病人（個案編號：8449），於去年12月24日入住廣華醫院，經治療下病毒檢測結果呈陰性，衞生署於本月12日解除隔離令，但病人情況繼續惡化，延至今日下午1時40分離世，至今有169名病人於公立醫院離世。

廣華醫院一名72歲男病人離世，本港累計169名病人死亡。（資料圖片）

沙田醫院染疫文員居強制檢測大廈

另外，新界東聯網設施管理部一名文員於上周五（22日）出現發燒及腹瀉，翌日去屯門醫院職員診所求診，其後轉往急症室，被安排檢測，晚上結果初步陽性，現正在家待安排入院治療，情況穩定。



庾慧玲補充，該名員工所住大廈在本月22日，被列為強制檢測大廈，醫院感染控制組展開追蹤，該員工於沙田醫院上班，最後上班日期為本月21日，主要負責文職工作，無須接觸病人，上班時有戴外科口罩，四名曾一同用膳的員工被列作密切接觸者，需接受檢疫。



此外，該名職員曾於本月20日，到過威爾斯親王醫院參加會議，所有員工有佩戴口罩，聯網已安排其十多名與會員工，及三十多名部門員工進行檢測，正等候結果。

新界東聯網設施管理部一名文員初步確診，平日於沙田醫院工作。（資料圖片）

明愛醫院保安員助運送患者 無合適裝備須隔離

庾慧玲又提到，明愛醫院有一名保安，於今日凌晨，協助運送確診病人，不過期間未有佩帶合適裝備。她指，病人病毒量高，加上過程需用高濃厚氧氣，雖然只是幾分鐘，但經評估後仍介定該名保安屬密切接觸者，需要隔離檢疫。

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