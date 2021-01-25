佐敦封區｜何栢良認同佐敦有需要做圍封行動　惟時機已遲或致傳播

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-25 11:20

新冠肺炎疫情嚴重，政府日前封鎖佐敦一帶的「受限區域」，居民要檢測及禁足，直至今日凌晨（25日）約三時半正式解除封區令。 港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目中指，今次首次在個別社區內，出現涉及超過百人的爆發，故認同佐敦該次的圍封行動有需要。不過，他認為若能提早在一月中實施，效果可能會更好，又估計事前或有數百人至千人撤離，將病毒擴散。

港大感染及傳染病中心總監何栢良（資料圖片）

何栢良推算，連計之前的檢測結果，受限區域的陽性比例應該是2.5%，而非0.17%。

認同圍封強制檢測

何栢良認為，有需要圍封該區做強制檢測，何解釋，該區有社區爆發，過去香港大多在職業場所、活動或個別大廈等出現群組爆發，但今次首次在個別社區內，出現涉及超過百人的爆發，加上污水檢測更有九成呈陽性，認為是「證據確鑿」。

何又指，在進行強制檢測時，未有檢測結果前應該禁足，否則病毒有機會跨區傳播。他說，如果可快速完成檢測，無必要封鎖兩日，估計政府過往未有相關動員安排，所以未必有信心短時間完成。

一月中實施效果或會更好

不過，何栢良認為時機遲了，若能提早在一月中實施，效果可能會更好。他說，傳染期中的患者仍能上班和外出，又估計有數百人至千人撤離，將病毒擴散。

▼1月25日凌晨3:21 佐敦受限區域封區令解除▼

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該區可以再出現新傳播鏈

何說，三無大廈資料有限，政府難以掌握當中的住客，或難以得知是否住客已接受檢測。他又指，三無大廈設不少劏房，不單人口密集，而且喉管或衛生環境可能欠妥，即使相關的大廈居民已接受強制檢測，但若部份人在行動前撤離，然後解封再重回該址，若他們屬於傳染者，該區會再出現新的傳播鏈，「病毒可以再返去個社區裡面。」

他認為，政府應該檢討如何加強三無大廈的規管，當再有個案時，可縮短偵測病毒的時間，而當局需要做好檢控工作等，以改善環境。