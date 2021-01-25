佐敦封區｜專家稱若突擊圍封果欄　商戶損失大　可安排強制檢測

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-25 11:48

新冠肺炎疫情反覆，政府早前凌晨封鎖佐敦受限區域，直至今日（25日）凌晨解封，而油麻地果欄附近一帶亦爆疫。呼吸系統專科醫生梁子超今早在電台節目中指，果欄大部份是商舖，若要突擊圍封，商戶的損失或會相當大，他建議當局應該安排該區工作人員及居民強制檢測。 港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目中亦指，如果可以在短時間內應檢測的檢測，應檢疫的檢疫，便不需要圍封果欄。

油麻地果欄一帶近日出現多宗確診個案。（資料圖片）

即使圍封亦難追蹤所有顧客

呼吸系統專科醫生梁子超指出，果欄大部份是商舖，周遭的住宅單位亦較固定，由於涉及很多商業運作，並有不少鮮果，圍封將會面對很大的成本，若要突擊圍封，商戶的損失或會相當大。他又指，果欄內有不少工人或攤檔，即使突擊圍封及停業，亦難以追蹤所有顧客。

梁子超建議，若覺得該區域有問題，可派車做強制檢測，若是邊緣地方也提供「願檢盡檢」。當發現有大廈出現確診個案，則再做強檢，而商店或員工可在限期內完成檢測，同時亦應呼籲顧客做檢測，但承認政府難以掌握名單。

可以不需要圍封

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦指，應盡快安排果欄的工作人員做檢測，若有攤檔職員確診，應盡快追蹤緊密接觸者及次緊密接觸者，並安排檢疫14天。他認為，若短時間為有需要的人完成檢測及檢疫，便不需圍封。