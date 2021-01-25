佐敦封區｜商戶損失慘重憂污名化無人敢光顧　冀政府補貼一半虧損

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-25 17:10

新冠肺炎疫情持續，佐敦「受限區域」於昨晚解封。於今日（25日）早上區內一帶甚為冷清，不少店舖未有營業。政務司長張建宗早前表明不會賠償予商戶。 該區商戶及排檔店主都擔心，即使區內解封後，由於「污名化」令人流難及從前，生意一落千丈，或會出現倒閉潮。 油尖旺區議會副主席余德寶與佐敦「受限區域」內的商戶見記者時表示，透過問卷調查了約30多間商戶，損失金額由4000至6萬元不等。他認為政府應每店舖賠償兩萬元，又或補貼每間商舖的一半虧損。

馬女士的牌檔主要售賣新年糖果，憂臨近新年但無人敢到佐敦，新年前無法散貨會造成大損失。（鍾妍攝）

上海美食店主羅先生說，店內食材、點心、包點及瓜菜等都要棄置，估計兩天虧蝕3萬元，而今日暫時亦只有數百元生意，主要是附近相熟街坊支持，但擔心未來數星期無人敢踏足佐敦，「解封後有冇人行過？有冇人入過呢個區域？冇！」

他認為佐敦一帶會出現倒閉潮，指疫情下廟街一帶沒有遊客已經難捱，形容封區是「在傷口上灑鹽」，斥政府無通知商戶盡早安排，「佢就599（章），我就戇99。」另一商戶蛇王弟店主陳先生亦指虧蝕約兩萬，主要蝕舖租，認為政府做法太倉促，小店本難捱，封區雪上加霜。

余德寶認為商戶要求賠償非「獅子開大口」，而是合情合理，不賠是「冷血無情」。他認為政府應派官員與商戶開會，指封區做法勞民傷財，亦污名化該區，對商戶的損失不止兩日，而佐敦人流都難在短期內回復從前。

佐敦街道有多名穿上保護衣的清潔工繼續清潔該區。（鍾妍攝）

新填地街亦有多戶排檔，經營小食店的馬女士說，本就農曆新年入貨大量新年糖果，指新年生意佔全年大部分收入，用以幫補其他月份「皮費」。惟她指今日新填地街人流「大減99.9%」，希望政府可「有誠意、有承擔」到場看看佐敦冷清環境，提供賠償或津貼。

油尖旺區區議員李傲然亦期望，港人若辦年貨可以到佐敦支持一下，令社區自救，亦希望政府聽到商戶聲音，提供各類型支援。