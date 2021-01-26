傳油麻地果欄或被封區　欄商：願強檢盼勿封區　多店無廁所床舖

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-26 12:10

有消息傳出油麻地果欄或會被封區檢測，九龍果菜同業商會理事長張志祥今日（26日）表示，暫無收到任何政府消息談及此事，他重申果欄絕大部份範圍並無民居，而據他所知，截至昨日果欄從業員仍是零確診。他表示，理解食物行業有責任保障市民食物安全，若政府要求，從業員可做強檢，但坦言若封區檢測是「好勉強」。

九龍果菜同業商會副理事長張志祥表示，理解食物行業有責任保障市民食用安全，若政府要求，從業員可做強檢，但坦言若封區檢測是「好勉強」。（資料圖片）

張志祥在港台節目《千禧年代》中解釋，油地麻果欄只有窩打老道北行方向才有約20舖樓上有民居，每日傍晚水果到貨，搬運工在晚上上班，零售人員亦會到場選貨及取貨，若政府在晚上10點、11點「封場」，估計至少有逾千名非該區居住人士會受影響，而現時部份果棟商店並無廁所或床舖，質疑政府屆時要如何安置逾千人。

九龍果檔同業商會副理事長張志祥解釋，果欄不少店內無洗手間及床舖，若突然封區，難安排店員、搬運工及零售取貨售休息。（資料圖片）

張志祥又表示，水果運港需事先安排，無想過政府會圍封果欄，而海運水果約4至5星期前已訂貨，因應近期空運機位缺乏，空運水果亦要在約十天前安排，故一旦實施封區，將無可避免出現損失。

他直言，早前傳出封區消息後，人流大減，周末人流減半，若政府事先溝通，可盡量減損失，如部份生果可雪藏保存，但士多啤梨或車厘子即使雪藏，質素亦會受影響，直言「若早些通知，可直接不返貨」。

▼1月25日凌晨 佐敦受限區域封區令解除前情況▼

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受佐敦封區影響商戶：事先無通知 估計損失3萬元

至於早前受佐敦封區影響的商戶羅先生表示，他在區內從事中式點心及包點生意，在封區前無收到通知，浪費了已預備的原材料，估計損失約3萬元。他說，佐敦解封後人流持續減少，只餘熟客生意，「凌晨5時幾，做到現在（9時多）才有一千幾百元。」他相信至少需8至10天，才有機會回復以往的人流及生意。他又透露，當區區議員正向受影響商戶收集封區期間的損失資料，希望盡力向政府申請賠償。

▼1月24日 佐敦受限區域居民禁足情況▼

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