油麻地果欄一帶確診個案急增傳封區　居民備糧　冀24小時完成檢測

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-25 14:25

油麻地一帶以窩打老道及登打士街為南北計算，果欄以北有23幢疫廈，涉及68宗確診個案，政府專家顧問許樹昌日前建議政府研究是否需要封區。有該區居民認為，區內疫情的確嚴重，認為政府實施封區亦無辦法，但期望可24小時內完成全部檢測。亦有居民今特意落樓買糧食，期望政府能提早公布，可有所準備。 記者現場觀察，不少舊樓渠管情況惡劣，長出雜草。

油麻地僅計碧街，共有40人確診。其中碧街15-27號更是重災區，記者見大廈喉管有長出植物，亦見到數十條幼水管在外牆接駁，懷疑曾有多個單位涉改裝，附近有商戶更形容該唐樓位戶如「聯合國」，有多個不同種族的住戶。

姚太居碧街，附近多人確診，指兒子聽到有機會封區後，着他今日多買糧食。（鄭子峰攝）

居於碧街的姚太更指，今早看到廣東道附近再有人上救護車，懷疑是再有確診個案。她說，若有多個案封區也沒辦法，但不會搬離，「喺屋企幾悶，如果冇得落街，不過都唔怕，兩日啫又唔係14日。」

她說，兒子今早已着她多買糧食儲備，故她已買烏冬、蔬菜等，但亦只夠吃一天，若封兩天就要動用家中其他食材或煲粥等。她期望政府可以先通知居民將封區，「早啲通知好，知道嘛，突擊就麻煩啲，突然間措手不及。」

宋小姐居近登打士街洋樓，認為區內確診個案多，封區亦是合理。（鄭子峰攝）

居於近登打士街大廈的宋小姐指，大廈亦有懷疑確診個案，碧街亦有多宗確診，認為「封都合理」，但希望可在24小時內完成。她指區內環境「有啲污糟，後巷有啲男人會喺到小便。」

她認為政府突擊封區做法較好，因為若如佐敦般提早放風後有人搬走，等同將病毒散播至其他地區。她說昨日開始已傳油麻地或會封區，未來數天會先買物資，亦期望政府封區時，可以安排為獨居長者或行動不便的長者送飯。