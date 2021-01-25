果欄一帶面臨封區　欄商早為農曆新年入大量貨　損失難計

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-25 14:12

近油麻地果欄一帶有23幢疫廈，涉及約70宗確診個案，早前已有專家提出，政府應研究是否需要封鎖油麻地果欄一帶區域。食物及衞生局局長陳肇始亦稱，會研究哪種檢測方式最有效。 有果欄的商販表示，臨近農曆新年會較平日入多三分二的貨，相關貨物亦已坐船來香港，難以取消訂單，涉逾百萬元，若封區損失難以估計。亦有商販表示，水果保鮮期短，若封區兩天貨物變壞或要賤賣。

果欄商販今日如常開業運作，店內放有大量水果。而果欄內街道亦算整潔，不見地上有太多垃圾。

油麻地果欄的游炎記果欄第三代負責人游小姐認為，若果欄被封對欄商影響大，「一聽到呢啲消息，大部分欄商都會驚，亦都會審慎啲入貨。」但她相信只有一兩日影響，生果應不會立即加價，但果欄供貨予全港，相信全港街市水果供應都會受影響。

商販：希望政府早啲通知

游表示，若要封果欄，希望政府能早點通知，嘗試減少入貨或提早出售現有的貨，減少損失。她指，損失難以計算，最少逾十萬元，「而家買盒車厘子都講緊幾百蚊，如果啲車厘子真係擺多兩日淋晒，我哋就變咗可能真係要好平好平咁賤賣。」

游炎記游小姐冀政府若封區，可提早通知，讓欄商減少入貨或提早賣出現貨。（鄭子峰攝）

另一欄商、福生欄負責人朱先生亦指，農曆新年臨近是果欄「旺季」，比過去入貨多三分之二，難以估計若封果欄會造成多大損失。他指，入貨要提早在美國歐洲訂，船期要20多日，「而家啲嘢（水果）喺海到，浮下浮下嚟緊。」不能取消訂單。

他認為，果欄衛生做得好，食環署每周來洗兩次地，欄商都相當配合，又指果欄未聽聞有員工確診，又無人居住，認為無必要封果欄，「如果要封嘅，花墟咁多人點解唔去封？超級市場點解唔去封？」