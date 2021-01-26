消息：「八文樓」文輝樓污水樣本呈陽性將強制檢測　居民冀早通知

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-01-26 16:25

新冠肺炎第四波疫情持續，油麻地佐敦一帶多幢大廈出現確診個案。 據了解，渡船街「八文樓」的文輝樓，由於污水樣本驗出對病毒測試呈陽性，將納文強制檢測名單。 有住戶表示，當局已預告會有「進一步行動」，而近日的發現污水渠會傳出異味，已不時使用漂白水倒入污水渠中，期望減低感染風險。 翻查紀錄，八文樓一帶過去14天，已錄得出現9宗確診個案，另有一名確診患者表明到訪上址。

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居民：衞生署人員預告有「進一步行動」

居於渡船街文輝樓的居民黎小姐表示，有衞生署人員向同住的媽媽表示，由於發現大廈的污水渠檢測呈陽性，短時間內將會為居民進行強制檢測。另外，對方又指今日亦會公布「進一步的行動」，但沒有講解行動細節及內容。黎小姐指，擔心大廈將要「圍封」，希望當局能夠盡快公布，讓市民有足夠時間購買糧食度過，又指無想過要離開家園。

下午時間，有醫療輔助隊人員正為協助早前確診人士的家人帶離家園到檢疫中心暫住及進行檢測，得知有關人士居於較高層位置。（梁煥敏攝）

記者於文輝樓視察，大廈大堂及升降機未有貼上告示呼籲居民檢測，此外，大廈的水渠表面較為清潔，未見有任何植物或明顯污跡。有居民表示，已得知大廈內有人確診，但未收到通知要進行強制檢測，又或將會有下一步行動。

下午時分，有醫療輔助隊人員協助早前確診人士的家人帶到檢疫中心隔離。

文輝樓的對面，是早前要進行強制檢測的文耀樓，該大廈的居民張太表示，早前自己與家人已經進行檢測，結果呈陰性，現時不時為家居進行清潔，盡量減低中招風險，「我已經日日咁抺，日日向啲渠道倒漂白水，最擔心係呢排成日聞到啲渠有臭味，但都唔驚得太多，佢要封咪封囉。」

居民自嘲：會買定罐頭刀

另外同樣居住於文耀樓的伍先生表示，早前已經進行檢測，結果為陰性，自己不太擔心受到感染，但指早前附近大廈有多宗確診個案，已經避開附近位置，減少外出到樓下超級市場購買日用品。他指，八文樓大廈與大廈之間比較密集，多做檢測會較為安全，「要封嘅話我都唔會走嘅，我去人哋屋企，人哋都驚我啦，你俾午餐肉我，我會買定罐頭刀，唔驚得幾多。」

事實上，截至昨日（25日），八文樓在過去14天，已經有九名居民及一名到訪者確診，其中五人為本地無源頭個案，只有文苑樓、文華樓及文蔚樓沒有確診個案。

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