關注基層住屋聯席與劏房租管小組會面　有劏房戶稱對小組無信心

政府早前成立劏房租務管制研究工作小組，並委任多位委員，就劏房租務管制的可行性及可行方案進行研究。工作小組於4月舉行首次會議，早前曾多次探訪劏戶住戶，並會會見多個關注團體，料明年交最終報告。 關注基層住屋聯席今日（13日）與劏房租務管制研究小組網上會面。聯席會後指出，雖然小組希望了解更多情況，但未有具體指出如何幫助一眾劏房戶，只稱明年初會有報告。有份參與會議的劏房戶更坦言，對小組無信心，認為他們只是「得個聽」。

政府早前成立劏房租務管制研究工作小組，並委任多位委員，就劏房租務管制的可行性及可行方案進行研究。（資料圖片）

關注基層住屋聯席會後指出，他們與小組會面約1小時，討論了業主濫收水電費、無理逼遷、濫加租金、不承擔維修責任等問題。

未指出如何幫助一眾劏房戶

聯席又指，雖然小組希望了解更多情況，但未有具體指出如何幫助一眾劏房戶，只稱明年初會有報告，「希望可以真真正正地話比街坊聽，嚟緊有咩方案，點樣解決上面嘅問題。」

聯席續指，不少劏房的上網速度有問題，加上需要上班或照顧小孩，故不能出席今次會議，希望未來舉行的公眾諮詢，時間上可遷就有關街坊。聯席說，如今在疫情下，劏房戶仍然要面對加租或無理逼遷問題，希望政府會有短期方案，紓緩低收入或失業街坊。

劏房租務管制研究工作小組由梁永祥擔任主席。（資料圖片／梁鵬威攝）

劏房戶坦言無信心

有份參與會議的劏房戶坦言，對小組無信心，認為他們只是「得個聽」，之後才會提交報告。另外一名劏房戶又指，小組同樣會接觸業主，擔心小組會傾斜於業主一方。