佐敦指定強檢區擴大　檢測中心排長龍　居民憂封區：做檢測就得

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-01-27 13:00

新冠肺炎疫情嚴重，政府午夜刊憲，新增39幢大廈納入強制檢測名單，包括多幢位於指定區域、污水樣本檢測樣本呈陽性的大廈。有居於渡船角文苑樓的居民，一早到位於梁顯利社區中心大樓的社區檢測中心做檢測，她表示，對大廈疫情不算擔心，但就憂慮政府會突然封區影響上班，「最好唔好封啦，叫啲人嚟做檢測就得」。

▼1.27市民到梁顯利油麻地社區中心檢測▼

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港府昨宣布擴大佐敦指定檢測區範圍，該區昨日（26日）新增7幢大廈須納入強檢名單，當中5幢是因污水樣本檢測呈陽性，包括渡船角「八文樓」的文耀樓、文苑樓、文英樓、文景樓及文華樓。今早（27日）10時多，有不少須強制檢測的居民，到梁顯利油麻地社區中心接受檢測。社區檢測中心外亦一度出現人龍。

郭先生預料政府有機會封閉他所住的地區，「預咗實會封，都係喺附近」。（盧翊銘攝）

寓所鄰近佐敦「封鎖區」 郭先生：預咗實會封已儲糧食

居於文苑樓的郭先生指，雖然有少許擔心大廈疫情，但直言「冇得驚」，唯有勤倒漂白水到污水渠。他又預料，政府有機會封閉他所住的地區，「預咗實會封，都係喺（佐敦封鎖區）附近」，因此特意提早買定未來幾天的餸菜，一旦突擊封區，亦有糧食儲備。他認為，雖然封區會構成不方便，但認為政府行動可理解，「冇辦法啦，疫情咁嚴重」。

吳女士憂慮政府會突然封區影響上班，「最好唔好封啦，叫啲人嚟做檢測就得」。（盧翊銘攝）

佐敦疫廈居民倡盡做檢測 吳女士：最好唔好封區

同樣居於文苑樓的吳女士指，從大廈公告得知需要大廈居民須參與強制檢測，故特意到社區檢測中心採樣。她表示，對大廈疫情不算擔心，「得一個人確診，唔洗驚」。但她就表明，憂慮政府會突然封區影響上班，「最好唔好封啦，叫啲人嚟做檢測就得」。她又透露，為預防萬一，家中亦已備有少許糧食儲備。

同樣居於需強制檢測大廈的陳婆婆說，「少少擔心（疫情），政府話要做（檢測）就做囉」。她又認為，假如封區，出入會不方便，又指「有事先要封區」，坦言憂慮自己居住社區的疫情。

對於政府突擊封鎖部分疫區，葉先生指有少許擔心，認為封區有機會「影響到自己日常生活」。（盧翊銘攝）

封區有好有唔好 葉生：須盡量縮短封鎖時間

居於旺角上海街的葉先生說，所住大廈並未納入強制檢測樓宇名單，不過因為公司要求，因此到檢測中心做測試。雖然寓所附近社區疫情嚴峻，但葉先生說，「（我）成日戴住口罩」，加上平日最多只會買外賣，不會堂食，故不太擔心。

對於政府突擊封鎖部分疫區，他指，對封區有少許擔心，認為有機會「影響到自己日常生活」，不過坦言做法「有好有唔好」。他說，封區可助找到隱性患者，如只是封一至兩日，盡量縮短封鎖時間亦可接受，自己早已買定即食麵等糧食，以防突擊封區。