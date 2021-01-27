外聘英御狀觸礁　據悉律政司找資深大狀余若海助處理黎智英案

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-01-27 15:35

黎智英等9名泛民人士涉嫌參與前年8月18日反修例「流水式集會」，被指參與未經批准集結的案件，早前鬧出英國御用大律師David Perry臨時不來港，律政司需臨時「換畫」，律政司司長鄭若驊稱已聘用本地律師，據悉，聘用的人選是多次代表政府，擅長民事訴訟的資深大律師余若海。

該案共涉黎智英等9名泛民人士(詳看下圖)，被控兩項罪名，包括：組織未經批准集結，及參與未經批准集結罪等。案件已定於2月16 日在區域法院開審，預計需審訊10天。

黎智英等涉8.18參與未經准許集會案涉案被告。(詳看下圖)

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余若海及余若薇鮮有在刑事法庭對壘

據悉，律政司有找本地資深大律師余若海協助處理案件，根據《蘋果日報》的報道，黎智英在該案中將會由資深大律師余若薇代表，兩余既是姊弟關係，亦同是擅長民事案的律師，兩姊弟多次在民事訴訟中交鋒，若兩人今次真的在庭上碰頭，將會是兩人鮮有地在刑事審訊中分站控辯雙方對壘。

法庭早前已批准律政司聘英御狀

控方早前向法庭申請要從英國聘用英國御用大律師David Perry時透露，由於辯方會在案件中挑戰《公安條例》的部份條文，有關法律爭議會涉及重大而廣泛的重要性，因而需要從英國聘請David Perry來港領軍，並獲高院首席法官潘兆初批准。

余若薇及余若海既是姊弟，亦同為香港的資深大律師，兩姊弟過往亦曾多次在民事訴訟中對壘。(資料圖片)

律政司申請引起爭議

然而，律政司此舉卻引來各方爭議，香港的大律師公會曾反對有關申請，並認為本案所涉的法律爭議不算異常複雜。

David Perry獲准代表的消息傳出不久，英國外相藍韜文在當地接受傳媒訪問時曾稱，認為本案件侵害及損港人自由，不明白如何「有良心」地接手案件，又指大律師可以「行為守則」拒絕接手這案，又表示覺得這案有令人「唯利是圖」的感覺；前英外相聶偉敬也撰文指本案涉及多名民主派人士被捕，是政治檢控，認為David Perry應拒接受。

律政司指英國御用大律師David Perry稱因感受壓力及對豁免檢疫安排表示關注，不會來港領軍。（資料圖片）

稱感壓力及對豁免檢疫表示關注

不久後，律政司發新聞稿稱，因受到來自英國社會的批評，指David Perry「對有關壓力及豁免強制檢疫的安排表示關注」，認為審訊應在沒有他的情況下如期進行，律政司基於公眾利益及審訊日期臨近，已另聘一名本地律師代表。

案件編號：DCCC 536/2020