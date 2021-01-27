前關員承認家中藏弩　稱作收藏與示威無關　官押後判刑

撰文： 林樂兒 最後更新日期： 2021-01-27 17:46

前海關關員去年7月被警方在愛民邨寓所搜出一把弩及一支彈簧鋼棒，因而被控無牌管有槍械及管有違禁武器兩罪。案件今（27日）於九龍城裁判法院再訊，被告認罪。辯方求情指被告考入海關受訓時，曾被評為最優秀見習關員，涉案物品只是收藏品，與示威無關，望法庭判處社會服務令。裁判官鄭念慈明言考慮判監，但先押後至下月11日判刑，期間索取背景報告及社會服務令報告，被告還柙候判。

無牌持有槍械

被告盧浩然（35歲）案發時任職海關關員，他承認2020年7月14日在其愛民邨寓所內，無牌持有槍械，即一把拉力逾6公斤的弩，並管有一支彈簧鋼棒。

曾被評最優秀見習關員

辯方指被告2013年加入海關，曾被評為最優秀見習關員，去年報告亦指他可獲特快晉升，其前同事及上司也在求情信讚揚他熱心服務社會。被告原本前途一片光明，惟因此案失去工作兼留案底，已受很大教訓。辯方又強調涉案物品只作收藏之用，無被使用，被告即時認罪，平日需帶母親覆診，其子亦年僅一歲，冀法庭索取背景報告及社會服務令報告量刑。

案情指，警方當晚根據情報，上門搜查被告住所，在其睡床及抽屜找出弩及彈簧鋼棒。被告被捕後，在警誡下稱該些是他的收藏品。

案件編號：KCCC2895/2020