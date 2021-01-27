廉署控香港寶潔前經理涉瞞報關係　判200萬元廣告項目予丈夫公司

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-01-27 18:28

廉政公署昨日（26日）落案起訴商香港寶潔前經理及其丈夫在內，共三人串謀詐騙，控告他們涉嫌在判授價值逾200萬元的廣告宣傳項目，予一間與三人有關連的公司時，沒有披露夫婦二人在該公司的實益權益。廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發有關涉嫌罪行，三名被告已獲廉署准予保釋，明日（28日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉政公署昨日（26日）落案起訴商香港寶潔前經理及其丈夫在內，共三人串謀詐騙，控告他們涉嫌在判授價值逾200萬元的廣告宣傳項目。（資料圖片）

三名被告包括︰郭靜璇（34歲），香港寶潔有限公司前品牌經理；楊育鑫（44歲），Commestudio Limited唯一董事兼股東；及楊淦彪（46歲），郭靜璇的丈夫及離岸公司Asone Creation Limited唯一董事兼股東，該公司在香港並沒有商業登記。三人同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。

郭靜璇於案發時受聘於香港寶潔為一個護膚品牌的品牌經理。她負責該品牌所有市場推廣活動，並獲授權批出金額低於78萬元的服務合約。楊育鑫的廣告公司曾為香港寶潔旗下另一個品牌提供廣告製作服務。

控罪指，郭靜璇、楊育鑫及楊淦彪涉嫌於2017年1月26日至8月30日期間，一同串謀詐騙香港寶潔，不誠實地向該公司隱瞞或沒有披露夫妻二人在Asone Creation享有的實益權益或財務權益，從而誘使香港寶潔把22個廣告宣傳項目判授予Asone Creation。

廉署調查發現，楊育鑫曾代表Asone Creation參與跟香港寶潔進行的會議。該些判授予Asone Creation的廣告宣傳項目，合約總金額共逾200萬元，涉嫌由Commestudio執行。香港寶潔要求僱員披露潛在利益衝突情況，包括員工的家庭成員是該公司的供應商。香港寶潔在廉署調查案件期間提供全面協助。