廉署控英歌總會前成員涉用四張假收據　騙取元朗大會堂逾51萬元

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-01-22 17:59

廉政公署今日（22日）落案起訴香港元朗潮僑英歌總會一名前成員，控告他為一個社區活動採購服飾、道具及飾物時，涉嫌使用4張虛假收據，向元朗大會堂領取款項共逾51萬元。廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發有關涉嫌罪行，被告已獲廉署准予保釋，以待下星期二（26日）在粉嶺裁判法院答辯。

廉政公署今日（22日）落案起訴香港元朗潮僑英歌總會一名前成員，控告他涉嫌使用4張虛假收據，向元朗大會堂領取款項共逾51萬元。（資料圖片）

被告魏鏗（51歲），為香港元朗潮僑英歌總會有限公司前成員，被控一項串謀使用虛假文書罪名，違反《刑事罪行條例》第73條及第159A條。

元朗大會堂管理委員會有限公司是一個非政府社會服務機構，英歌總會則是一個中國民間風俗舞蹈團，於2017年11月共組籌備委員會，籌辦一項計劃於2018年3月17日在元朗舉行的舞蹈表演。

被告於案發時為英歌總會的成員，亦是該活動的教練以及上述籌備委員會的成員，負責採購服飾、道具及飾物。

控罪指，被告涉嫌於2018年3月17日至4月10日期間，知道或相信一張印刷公司的收據，及三張由一間由被告所擁有公司的收據屬虛假，而與該印刷公司東主串謀使用該等收據，意圖誘使某人接受它們為真的。

元朗大會堂管理委員會據該四張收據，共支付逾51萬元。該委員會在廉署調查案件期間提供全面協助。