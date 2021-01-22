廉署招聘30名助理調查主任　起薪逾2.3萬元　一文看清投考攻略

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-01-22 16:53

廉政公署執行處今日（22日）起至2月11日，招聘助理廉政主任(助理調查主任)，預計聘請約30人。根據資料，該職位月薪介乎23,045元至41,100元，2年半後約滿，可獲基本薪金總額的25%及續約。助理調查主任職責包括協助調查貪污及相關投訴、財務分析、執法行動、搜集證據等。應徵者須通過心理分析測試、筆試、面試、體能及視力測試。過去兩年，有關職位招聘的競爭率，約為50人爭一職。

廉署助理調查主任職位的學歷要求，須在香港中學文憑考試，或在香港中學會考，考獲五科第2級（E級）同等或以上成績；或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在上述考試中的中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷。

其他應徵要求方面，應徵者須體能及視力良好，中、英文書寫暢順及口語流利，操流利普通話是有利條件，需熟識一般電腦應用及熟識香港情況，並積極進取、能夠在壓力下工作。

投考要聽模擬錄口供寫報告 另需通過心理分析測試

有關職位的遴選過程包括心理分析測試、筆試、面試和體能測試。在筆試方面，考生需聆聽一段模擬廉署人員，會見證人的粵語錄音後，以中文撰寫一份證人供詞；其後再以英文撰寫一份報告。這部份的應考錦囊，應徵者需展示分析問題及反應能力。

至於體能測試，包括15米漸進式心肺耐力跑、手握力測試、1分鐘掌上壓及1分鐘仰卧起坐。廉署網站亦上載示範片段及「計分表」，亦可參考網頁內「準備就緒，迎接新挑戰」制定體能訓練計劃。

當進入面試關卡，考官將以問答形式，了解考生對廉署整體及執行處工作的了解、時事及社會觸覺及應變能力等。考生可瀏覽廉署網站及相關刊物了解，面試期間，考生亦要展示良好人際溝通技巧；有良好常識基礎，對時事具敏銳觸覺；及面對壓力時勿輕言放棄，嘗試從多角度解決問題。

廉署會為新入職助理調查主任，提供為期2年半的培訓，分為3個階段合共24周的入職課程，內容涵蓋法律條文、調查技巧、電腦鑑證、財務調查和團隊建立等，與在職培訓配合進行。

據廉署資料，執行處過去3年曾兩次招聘助理調查主任，每次均接獲1千多至2千份申請，取錄人數不多於40人，平均約每50人競爭一個職位。

廉署調查人員職系架構相對簡單，分助理調查主任、調查主任、高級調查主任、總調查主任及首席調查主任共5個職級。具備良好工作表現及潛質的助理調查主任，可通過升級程序，晉升為調查主任。

申請人可透過廉政公署電子招聘系統、郵寄方式、或親身遞交申請表，申請期至2月11日截止。