建築公司前董事涉串謀詐騙7530萬元案遭廉署起訴　下周一應訊

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-21 20:08

廉政公署早前就一宗涉及7,530萬元的信用證貪污詐騙調查檢控4名人士後，今日（21日）再落案起訴一名前成達建築工程有限公司董事，控告他涉嫌串謀欺詐及洗黑錢，導致星展銀行向一間建築公司支付金額。被告已獲廉署准予保釋，以待下周一應訊。

廉署落案起訴一名前成達建築工程有限公司董事，涉及7,530萬元的信用證貪污詐騙案。（資料圖片）

被告劉聰海（54歲），是已結業的成達建築工程有限公司的股東及董事，被控3項罪名，即一項串謀欺詐，違反普通法，及兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）條。被告下周一（25日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告於案發時是成達建築的股東及董事。成達建築於2016年9月與中國鐵建（香港）有限公司（中國鐵建香港）簽訂諒解備忘錄，成立合營公司以進行一些建築項目。中國鐵建香港為上市公司中國鐵建股份有限公司（中國鐵建）的子公司。

涉虛假文件令星展支付款項

成達建築於2016年12月再與中國鐵建香港一間子公司，即中鐵國際貿易（香港）有限公司（中鐵國際貿易香港）簽訂3份貿易協議，讓中鐵國際貿易香港作為成達建築的採購代理，為另外3個項目從景泰建築工程有限公司採購建築材料，涉及款項以信用證支付。

串謀欺詐罪名指劉聰海涉嫌於2016年6月1日至2017年3月16日期間，串謀與中國鐵建香港副總經理王曉杉、景泰建築董事及成達建築首席行政官劉慶龍、成達建築董事盧沛如及其他人士串謀欺詐星展銀行有限公司，從而致使該銀行支付共逾7,530萬元予景泰建築。

該項控罪指被告及上述人士涉嫌向星展銀行申請開出三3張以景泰建築為受益人的信用證，而明知該等信用證並沒有真正的相關交易；以及提交虛假文件以支持有關申請，有關文件包括發票、裝箱單和貨運收據。

另有兩項涉洗黑錢罪名

餘下兩項控罪指劉聰海涉嫌於2017年1月25日至26日及5月22日期間，前後兩次處理兩筆共1,050萬元，在成達建築的銀行戶口及被告的個人聯名銀行戶口內，與上述串謀欺詐罪名有關連的款項，而他知道或有合理理由相信該筆款項全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益。

被告王曉杉（51歲）、劉慶龍（56歲）、盧沛如（70歲）及陳家豪（34歲），盧沛如的女婿及Azure Industrial Limited董事，早前亦涉嫌與該勾當有關被控共16項貪污、串謀欺詐及洗黑錢罪名，有關審訊排期至今年7月5日進行。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發有關涉嫌罪行。中國鐵建、中國鐵建香港、中鐵國際貿易香港及星展銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。被告已獲廉署准予保釋，以待下周一應訊。