垃圾徵費｜法案委員會通過重新審議草案　政府擬實施初期免費派袋

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-27 18:56

立法會尚餘半年會期，垃圾徵費能否順利推出仍存變數。廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》法案委員會，今日（27日）以7票贊成、2票反對、1票棄權下，通過重新審議草案。 環境局副局長謝展寰透露，初步構思在執法初期，會先警告及勸籲不守法市民，並免費派發指定袋，待市民養成習慣後，再漸進式引入收費要求，避免出現大規模非法棄置問題。

飲食界張宇人在會上批評，環境局官員以往在會議上「十問九唔應」，「我都捱咗佢哋兩年，官員唔應該喺環境局做，應該去民政事務局做，帶人遊郊野公園就最叻」。他又指「個個都話我唔環保」，解釋只是不滿環境局政策，直言「我支持環保」，希望會議聚焦及完整檢視草案，以免草草通過後被市民批評疏於職守，收費後未能發揮減廢功能。

民建聯柯創盛表示，原則上支持污者自付，但希望局方清晰交代，實施後如何妥善配套及執法，如「三無大廈」如何監督、廢物回收後的安排，以及社區教育能否起關鍵作用。

另有部分議員批評條例寫得不好，現已不合時宜，加上委員會成員有變動，疫情也嚴重影響經濟及社會環境，提出修訂並重新審議；但亦有議員表示，贊成預留時間讓新加入委員就早前討論議題發問，但「不斷重覆不值得」。委員會最後以7票贊成、2票反對、1票棄權下，通過重新審議草案。

委員會主席易志明決定，往後會議將預留部分時間讓委員溫故知新，適當時間再決定應否逐條審議，亦因疫情關係，而不會舉辦公聽會，改為以書面形式接收意見。他又建議，與局方舉辦非正式會議，提出委員關注問題，讓局方作適當修訂，希望通過一條可以執行的法例。

政府表示，垃圾徵費推行後會打擊非法棄置垃圾黑點，向違規者罰款1500元。（資料圖片）

環境局擬推行徵費初期免費派袋

謝展寰表示，法例通過後，進入12至18個月的準備期，期間會向管理公司、清潔工宣傳、設立指定膠袋售賣點等，待成熟後，再到立法會報告執行細節及建議確實推行日期。他說，預計立法初期有市民會逃避徵費，出現非法棄置問題，影響市容，初步構思在執行初期先警告及勸籲不守法市民，並免費派發指定袋，令市民逃避收費意欲減低，及習慣使用指定袋，當市民熟悉後再減少派發量，相信以漸進方式可處理問題，但具體做法視乎法例最終版本而定。

至於執法方面，他強調採取風險為本方式，而非水銀瀉地，解釋指當發現非法棄置垃圾黑點，會重點打擊，若恆常亂棄，終有一日會被捉到，並會罰款1500元，該金額足以購買2、3年指定膠袋，相信有助改變市民行為習慣。