北角東發大廈疑現垂直傳播　區議員指天井有臭味、大廈設劏房

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-28 09:00

北角東發大廈C座錄得多宗新冠肺炎確診個案，疑天井設計不理想而出現垂直傳播，部份單位住戶要撤離。 東區區議員(錦屏）李予信今日（28日）在電台節目指，東發大廈的B座、D座，均與C座共用天井，而大廈的天井一直有衛生問題，過去曾受到不少投訴，指天井出現臭味，並有人亂扔垃圾。此外，大廈內設有劏房，之前曾接到投訴，指有單位廚房的設施接駁改變用途，從而影響第二個單位，例如出現滲漏等。

1月27日，東發大廈C座共13人染疫，專家指大廈出現垂直傳播。（資料圖片/歐嘉樂攝）

未有派員為長期臥床長者採樣

李予信指，因有長者行動不便，直至昨晚半夜仍未安排撤離。他又指，一名需要長期臥床的婆婆，在強制檢測時無法自行吐出深喉唾液做檢測，但政府一直無派員採樣。李予信說，曾向政府部門多次致電，但民政處稱人手不足，又稱由衛生署或檢測承辦商處理，直至現在，政府仍未派員處理。

天井有臭味 大廈有劏房

李予信說，B座、D座均與C座共用天井，而天井之間較窄，不同單位的廁所之間若有病毒，或可經抽氣傳播。李又說，大廈內設有不少劏房，之前曾接到投訴，指有單位廚房的設施接駁改變用途，從而影響第二個單位，例如出現滲漏等。

他又指，天井一直有衛生問題，過去曾受到不少投訴，指天井出現臭味，並有人亂扔垃圾。因此，不少東發大廈的居民擔心天井引致傳播，甚至有人昨晚已執行李離開。

李予信說，這些舊區的「私家街」，一直很少有公共資源做定期清潔。他建議，在疫情下，部門應再調派人手清潔舊區的「私家街」。他指，現時日常只依賴商戶或私人業權擁有人處理，但質素需要規管，希望疫情下，政府可多派人手定期清洗。

他又指，現時強制檢測的臨時採樣亭設在第二幢大廈的門口，或對居民做成不便。