東發大廈C座爆垂直傳播　A、B、C、D座強制檢測　居民漏夜搬走

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-27 21:31

新型肺炎疫情持續，北角錦屏街東發大廈C座截至今日（27日）共錄得13宗個案，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇等人，今日到大廈C座視察情況，發現6、7號單位或現垂直傳播，當局隨即撤離該6、7號單位全部居民。 政府晚上又發出強制檢測公告，要求東發大廈A、B、C、D座全部住戶都要檢測。不過，政府發公告前，已有B座居民直言擔心受感染，放工後即時回家收拾行裝，打算與孩子搬到親戚家中暫住一星期，又指最憂慮當局突然封區，「返唔到工好大鑊，單親媽媽唔開工，就會交唔到租。」另有居民及保安員，知悉爆疫訊息後，即時到鄰近的檢測站接受病毒測試。

袁國勇指，東發大廈C座的6號及7號單位共用天井，如相關單位的居民仍留在屋內有危險，會盡快撤離居民。他續指，B及D座部分單位亦共用同一天井，不過由於未找到病例，故即暫時未須撤離。政府晚上就公告，會要求於1月14日至1月27日期間，曾身處東發大廈A、B和D座超過兩小時的人士，於1月29日或之前，接受病毒檢測。受檢人士如在1月25五日至1月27日期間已接受檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

袁國勇離開約大半小時後，即大約5時40分，陸續有C座居民帶同行李撤離，登上當局安排的車輛離開。另有C座保安員剛剛上班，稱未知實際情況，但需趕往檢測。

居住B座8號室的李小姐剛放工，她表示剛知悉天井與C座共用，便決定即時回家收拾行裝，與兒子到親戚屋企暫住一周，「避一避風頭。」她表示，本身已甚少外出用膳，家裏亦甚少開窗，但憂慮政府會突然封區，「封區我返唔到工好大鑊，單親媽媽唔開工，就會交唔到租。」她又指，月初已接受病毒檢測，但強調會再接受檢測。

C座居民呂先生則戴上眼罩走到街上。他表示，大廈整體衛生可接受，未覺有太大臭味，但天井雖確有不少垃圾，而且部分位置有棄置傢俬，卻多月來無人清理。他又指，部分單位經營短期出租服務，接待不少外地人。對於會否暫時離開大廈，他暫未有計劃，並反問：「可以去邊？」

B座3室居民葉小姐亦指，大廈天井不時出現垃圾，家裏甚少開窗，一般只開啟抽氣扇。她表示，剛剛再接受病毒檢測，雖然擔心疫情爆發，但暫時未計劃離開，相信尚算安全。