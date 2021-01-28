憂機組人員檢疫14日　FedEx計劃暫撤香港機師到三藩市

撰文：鍾妍
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有傳政府計劃收緊機場防疫措施，包括要求機組人員抵港後，接受14日檢疫，並進行7日醫學監察，對各航空公司人手分配上構成問題。有傳媒報道，全球空運快遞巨企聯邦快遞（FedEx）向員工發通告，指因應政府擬要求機組人員檢疫14天，正計劃將隸屬香港基地的機師及其家人，暫時搬到美國三藩市，或成為首間拒絕港府收緊檢疫政策的貨運航空公司。
報道又引述消息指，FedEx機師「撤離」計劃，最快下月1日可實行，估計暫時影響香港作為FedEx的基地，但仍然繼續維持香港服務。
有報道指，聯邦快遞（FedEx）就政府擬要求抵港機組人員檢疫14天，決定撤離香港的機師及其家人到美國三藩市。（資料圖片）
《南華早報》報道引述FedEx的內部通告，指若港府要求機組人員，抵港後強制接受14日隔離檢疫，將有約180名機師受到影響，問題促使該公司採取應急措施，暫時讓香港機師及其家人，暫時搬到三藩市，並會補貼相關酒店及其他費用。
報道又引述FedEx在通告內指，若相關政策實施，勢將剝削本地機組人員，與家人相處的時間，FedEx在通告稱，「不相信延長檢疫時間對機組人員來說是合適」。
《香港01》正向FedEx查詢。
國泰回覆指，正向有關當局索取更多相關措施的落實細節，以便早作規劃。(資料圖片/羅國輝攝/資料圖片)
報道又形容，FedEx撤離香港機組人員做法可能只是冰山一角。《香港01》亦向兩間本地航空公司國泰及香港航空查詢。國泰回覆指，正向當局索取更多相關措施的落實細節，以便早作規劃，盡量減少新措施對國泰機組人員，及相關客運及貨運的影響。
▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼
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