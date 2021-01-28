憂機組人員檢疫14日　FedEx計劃暫撤香港機師到三藩市

有傳政府計劃收緊機場防疫措施，包括要求機組人員抵港後，接受14日檢疫，並進行7日醫學監察，對各航空公司人手分配上構成問題。有傳媒報道，全球空運快遞巨企聯邦快遞（FedEx）向員工發通告，指因應政府擬要求機組人員檢疫14天，正計劃將隸屬香港基地的機師及其家人，暫時搬到美國三藩市，或成為首間拒絕港府收緊檢疫政策的貨運航空公司。

報道又引述消息指，FedEx機師「撤離」計劃，最快下月1日可實行，估計暫時影響香港作為FedEx的基地，但仍然繼續維持香港服務。