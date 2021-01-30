01直擊｜港鐵每晚深宵更換8段路軌　記者隨工程人員直擊換軌實況

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-30 10:00

港鐵載客量佔整體公共運輸逾四成，其安全及營運穩定性牽連全港。港鐵車務工程總管吳偉鴻表示，由於港鐵日間需要行車，日常維修工作，只能於凌晨收車後進行，每日要在頭班車開出前，完成過百項工程。在疫情期間，工程人員或欠缺機會，到軌道實地訓練，港鐵近年增設VR（虛擬實境）訓練，讓工程人員模擬在路軌工作的情況，熟習相關程序。 《香港01》近日隨港鐵工程人員，深夜直擊港鐵凌晨的例行更換軌道工程。

▼01直擊港鐵將軍澳綫更換路軌過程▼

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《香港01》記者上周隨港鐵工程人員，到路軌範圍直擊港鐵更換路軌工程實況。港鐵工程人員當晚任務，會於將軍澳站往北角方向近月台位置，更換一段約70米長路軌。記者大約凌晨1時半到達車站月台，工程人員早已準備就緒，當工程車駛至，月台幕門打開，各工程人員走上工程車，進入施工範圍。

更換路軌工程涉及多項工序，工作人員需先移除路軌旁的裝置，包括訊號線、鋼扣等；之後就需要將要更換的一段路軌切割出來，再安裝形狀如龍門架的「移軌器」，將舊路軌及新路軌移到合適位置。

由於路軌有一定長度，記者在現場所見，工程人員需要安裝多個移軌器；而切割路軌的鋸也頗龐大，至少需兩名工程人員搬動及使用。

焊接軌道須攝氏2千至3千度高溫熱熔焊料

完成上述步驟後，新、舊路軌已放置在合適位置，不過兩者仍未焊接。之後工程人員便需開始準備鋁熱焊接，先在焊接位置設焊模，之後以約2,000至3,000度的高溫，熔掉焊接物料，將之灌注至焊模中，然後等待冷卻，路軌便成功焊接。

工程人員緊接要打磨路軌形狀，清除焊模，並裝回原本的路軌旁裝置，包括將路軌扣在路基上的鋼扣。港鐵表示，完成上述所有程序後，在48小時內，工程人員會再以超聲波，檢驗焊接位置，確保工程質量。

VR模擬訓練 助工程人員熟習程序

近年港鐵先後出現東鐵列車出軌、荃灣線列車相撞等事故。港鐵車務工程總管吳偉鴻表示，港鐵關注安全問題，每晚收車後，會趕在翌日頭班車前，把握時間完成百多項工程，包括天線、路軌、信號系統等相關維修保養工作。他續指，以換軌工程為例，每晚有大約8處需要更換，每次更換約70至90米路軌，需由16至18名工人負責更換，務求在該段路軌的使用周期完結前，提早更換。

由於工程只可於晚上開展，工程人員日間甚少機會進入路軌範圍。吳偉鴻指，港鐵於2019年開始使用VR模擬訓練，讓工程人員模擬在路軌範圍工作，熟習程序。他指，大約有20至30個模擬場景，主要為一些例行工序，如解鎖工程車，希望藉此輔助員工。