港鐵票價｜經濟不景錄通縮　一個原因致港鐵票價隨時有得減變唔減

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-21 19:26

新冠疫情下，香港各行各業生計受挫，市民生活需要節衣縮食以維持生活。政府統計處公布最新綜合消費物價指數，按年跌0.7%，比11月公布的指數再跌0.2個百分點。 12月的綜合消費物價指數按年變幅，屬啟動港鐵票價調整方程式的其中一組數字。雖然另一個啟動方程式的去年第4季的運輸業工資指數未公布，但代入對上季的工資指數字作參考。按現時最新數據，方程式雖計算出港鐵票價要減價1.8％。 惟過去兩年港鐵仍有累計未加的加幅，要在今年追回，與方程式計算結果互相抵銷後，票價減幅將削至0.22%。若最終數字與此結果相若，因變幅不多於1.5%，按照機制港鐵只能「奉旨」凍結票價一年。即使面對物價及工資俱跌的逆境，隨時再次應驗港鐵票價機制「不減」鐵律。 有立法會議員認為，在現時經濟環境下，港鐵票價調整機制若仍出現「不減」結果，足以反映票價制度失效。議員建議港鐵應抹去前兩年累積的延後加幅，不應再加重市民經濟壓力。

疫情下，市民生計大受影響，「可加可減」機制原應是考慮市民負擔能加，惟下年度仍料不減。（資料圖片）

政府統計處今日公布去年12月綜合物價指數，按年下跌0.7%，較去年11月份的相應跌幅（-0.2%）為大；剔除所有政府一次性紓困措施的影響，按年基本通脹率為0。

政府發言人表示，私人房屋租金的按年跌幅輕微擴大，而消費物價指數許多其他主要組成項目承受的價格壓力進一步減退，2020年全年合計，基本消費物價通脹率平均為1.3%。

發言人續指，展望將來，在新冠肺炎的持續威脅下，環球和本地經濟情況仍然充滿挑戰，整體價格壓力在短期內應會維持非常輕微。政府會繼續密切留意情況。

綜合消費物價指數於今年6月起，多月來都錄得跌幅。（政府統計處）

是次公布的綜合物價指數，會直接影響港鐵票價。港鐵票價「可加可減」機制下的票價調整方程式，是以每年12月的綜合消費物價指數按年變幅，與每年第四季的運輸業名義工資指數變幅，兩組數據驅動。由於第4季運輸業工資指數，要到今年3月公佈，若將上月公布的第3季數據，按年跌幅1.7%代入方程計算，預測港鐵票價應可下調1.8%。

票價調整方程式： 0.5ｘ12月的綜合消費物價指數變動(-0.7%)+ 0.5ｘ9月運輸業名義工資指數變動(-1.7%)- 生產力因素(0)- 額外扣減(0.6%) =預測今年票價調整幅度(-1.8%)

按「可加可減」機制方程式計算，港鐵票價本應可減1.8%，惟計及過去兩年「應加未加」的延後加幅，在2021/22年度達1.58%，由於最終整體減幅少於1.5%，價格不會有變動。 (王海圖攝/資料圖片)

不過，即使方程式計算結果顯示，港鐵今年應要減價，票價調整機制尚有其他條件，包括要追加在過去兩個年度，因加幅觸及「封頂」機制而被延後，未加的1.58%加幅。兩組數據互相抵消後，港鐵今年票價減幅即削至0.22%。要啟動加價或減價，機制另要求加幅或減幅必須達1.5%，若港鐵票價調整的最終結果與0.22%的數據相若，港鐵票價「不減」鐵律將會再次延續。

港鐵於前年為讓市民實際票價不加價，提供每程3.3%票價優惠，其後又獲政府資助，將優惠擴大至8折，相關優惠將於今年3月結束。即今年3月政府或港鐵未有再提供額外優惠，市民就需要支付，比現時更貴的車費。

民建聯成員、立法會議員陳恒鑌認為，在經濟差時，不應計及延後加幅。（資料圖片）

陳恒鑌︰有得減變冇得減 凸顯機制設計不理想

立法會議員陳恒鑌認為，對港鐵票價似乎在現時的經濟環境，仍未能減價「有啲失望」。他認為「票價如果係同經濟掛勾，就應該減價」，但現時因有延後加幅，結果「有得減變冇得減」，足見現行票價機制不理想。他建議，在經濟差時，延後加幅不應計及，「加唔到就cancel（取消）咗佢先合理」。

陳恒鑌認為，在現時逆境下，港鐵應繼續延長現行的8折優惠，不過亦見到港鐵錄得虧損，相信優惠即使延長亦「未必（減）好多」。他又期望港鐵不要因為虧損而不提供優惠，「畢竟票價加咗十幾年，與市民共渡時艱，無可厚非。」

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