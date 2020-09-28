利君雅睇電視學廣東話　會考中文奪A　少數族裔背景曾惹歧視

香港電台助理節目主任利君雅早前被知會需延長試用期120天，並會「重啟」涉及她在去年7月至11月期間出席政府記者會表現的調查，事件除引發傳媒界關注，甚有觀眾緣的她動向亦倍受公眾注視，惟評價卻各走兩極。 這名巴基斯坦裔、在香港土生土長的女記者，是本港首位非華裔中文新聞記者。過去有報道指，利君雅從小對着電視機學中文，除能說一口流利廣東話，會考中文科更勇奪A級佳績，於浸大廣播新聞系畢後曾任職電視台及報紙港聞記者。 去年8.31元朗事件後，利君雅在翌日的記者會上質問特首林鄭月娥及時任警務處處長盧偉聰，「噚晚瞓唔瞓得著覺？」、「講人話啊唔該你！」聲名大噪，獲網民封為「新聞女神」；不過由於尖銳辛辣的提問方式，曾惹部分市民不滿。今年初，有人更於網上發表涉侮辱種族膚色言論向她作攻擊，平機會出動發稿制止。

有認識利君雅的業內人士透露，利君雅工作時秉持求真及追求公義的精神，對真相有堅持。 (資料圖片)

利君雅於1986年出生，是土生土長香港人，2011年《東周刊》曾引述利的同學爆料透露，指利君雅父母廣東話水平一般，她每天跟着電視節目學習中文，經過反覆練習，能說出一口流利的廣東話。報道更引述當時任新聞及資訊部副總監袁志偉，指利君雅中文會考成績有A。

7月23日，港台節目《視點31》主持利君雅尖銳追問特首林鄭月娥7.21當晚去向，表現獲網民讚賞。（無綫新聞影片截圖）

利君雅大學畢業後，成為香港首位非華裔中文新聞記者，2008年加入Now新聞台，後轉職至無綫電視，由於能說一口流利、字正腔圓的廣東話，動向更倍受網民關注。利君雅隨後轉職中文報章《明報》任職港聞記者，曾與同事踢爆「殘疾人士院舍性侵事件」，奪得香港報業公會報道組最佳新聞報道優異獎。她數年後選擇重投電子傳媒行列，加入香港電台，現為香港電台節目「視點31」主持，足見她能說、能寫，具優異中文能力。

少數族裔背景曾遭極端網民以涉歧視言論攻擊

利君雅在新聞界一直備受注目，去年反修例風波期間，多次在政府及警方的記者會上「直線抽擊」，提出尖銳問題，令她人氣急升，獲網民封為「良心記者」、「新聞女神」。然而，利君雅的表現卻成為親建制陣營批評目標，今年年初，多個親建制媒體facebook專頁，曾出現針對利君雅種族及膚色的極端言論。

平機會其後發新聞稿就情況表示關注，強調反對不同形式的歧視、一切語言暴力，以及網絡欺凌。平機會強調，根據《種族歧視條例》規定，基於某人的種族而歧視、騷擾及中傷該人，即屬違法。任何涉及威脅傷害某種族人士的身體，或損害其財產的種族主義煽動行為，都被視為嚴重中傷，是刑事罪行。