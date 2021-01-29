北角東發大廈突襲封區　15人遭發現未檢測　合共罰款7.5萬元

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-01-29 12:38

政府昨日（28日）晚上7時起，在北角「突襲」封區，早前爆疫的錦屏街東發大廈A、B、C和D座人士，須留在處所接受強制檢測。政府今日（29日）早上約7時宣布，強制檢測行動已完成，至於整個執法行動則於約11時30分完結，當局發現約有15人未檢測，已向相關人士發定額罰款5,000元告票和強制檢測令。

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港府表示，東發大廈的突襲封區檢測行動中，民政事務總署、警務處、東區民政事務處和醫療輔助隊動員共約360名人。為受檢人士提供簡單食物，包括食物包（內含即食麵、意大利粉、罐頭食品等）、杯麵、湯包、荳奶、麵包及樽裝水等。民政事務總署亦設立一條熱線，處理13宗檢測安排的相關查詢。

政府了解到有不少居民在1月26日至1月28日期間，已於百福大廈正門與新都城大廈後門中間一段道路設置的檢測站接受檢測，當時共有約1,300人已接受檢測，包括東發大廈A、B、C及D座居民、訪客及工作人員。

港府表示，感謝受檢人士的支持和體諒，明白區內居民因近日確診個案增加，感到非常不安和徬徨，憂心忡忡。在疫情陰霾下，區內的商店生意大受打擊，商業活動停頓，居民生計亦受到影響。政府希望短暫的不便，能徹底截斷區內傳播鏈，釋除居民憂慮和恐懼，令居民對社區重拾信心，恢復社會和商業活動的生氣，讓市民生活能回復正常。

當局又稱，「政府上下一心，排除萬難，同心抗疫，在短時間為小區內所有居民檢測，以期達到小區『清零』。」

政府發言人又強調，會嚴肅跟進受檢人士遵守情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼